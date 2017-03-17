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CRIME CONTRA CRIANÇA

Bebê de Cariacica é anunciado em site de compra e venda na internet por familiar

O delegado Lorenzo Pazolini, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, explicou que o menino ficava na casa do autor do crime, um jovem de 19 anos, que fez as imagens e publicou na internet.

Publicado em 17 de Março de 2017 às 13:25

Publicado em 

17 mar 2017 às 13:25
Um bebê de 1 ano e 11 meses, morador de Cariacica, foi anunciado em um site de compras e vendas na internet. O anúncio foi publicado pelo cunhado da mãe da criança, em janeiro deste ano.
O delegado Lorenzo Pazolini, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, explicou que o menino ficava na casa do autor do crime, um jovem de 19 anos, que fez as imagens e publicou na internet.
“Ele inicialmente nos informou que aquilo se tratava de um mal entendido e que não tinha interesse em entregar a criança. Mas, confessou que o menino foi anunciado e que recebeu ofertas por ele”, destacou o delegado.
Bebê de Cariacica é anunciado em site de compra e venda na internet por familiar
O suspeito foi rastreado por meio dos dados cadastrados no site de compra e venda. Ele se enquadra nos crimes previstos nos artigos 232 e 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O primeiro diz respeito a "submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento". Já o segundo é "prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa". Somadas, a pena pode chegar a seis anos de reclusão.
Conselho Tutelar
Ainda que tenha confessado o crime, a polícia não viu a necessidade de solicitar a prisão preventiva dele. Nós fizemos uma análise do caso, fomos ao local, inclusive o conselho tutelar foi acionado, e ficou constatado que não há risco para criança, que é bem cuidada pelos pais e não está ficando no mesmo lugar”, afirmou.
Segundo o delegado a postagem foi retirada 48 horas após ter sido publicada no site. A empresa não será penalizada, uma vez que agiu dentro da lei e fez a remoção do anúncio.

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