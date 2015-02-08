Bateria da Novo Império dá show na passarela do Sambão do Povo

A Novo Império, terceira escola a se apresentar na madrugada deste domingo (08), no segundo dia de desfiles das escolas do Grupo Especial, fez todo seu desfile debaixo de muita chuva. Isso prejudicou a evolução da escola. A porta-bandeira e vários integrantes da agremiação caíram durante o percurso. O destaque ficou por conta da bateria, que deu um show na passarela do samba.

A azul, branco e rosa de Caratoíra contou a história do espelho e suas utilizações. Com o enredo "Espelho, Espelho Meu", a agremiação entrou na avenida com cinco carros alegóricos e 1.400 integrantes. Apesar do esforço, a escola não empolgou a arquibancada.Para alegria dos foliões, a bateria fez paradinhas e várias coreografias. À frente do coração da escola, estava a rainha de bateria Juliany Thomaz. Outra ala que encantou o público foi a das crianças, que se transformaram em pequenas 'Pedritas'. A escola vai perder alguns pontos por conta dos tombos dos componentes. O chão escorregadio atrapalhou a evolução da agremiação, que ficou com vários buracos entre as alas. Fantasias também se perderam durante o desfile. Muitos integrantes terminaram o desfile sem as sandálias, que soltaram dos pés. A agremiação também estourou o tempo em um minuto. Ele fez todo desfile em 71 minutos.