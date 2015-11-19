Batalha imobiliária: área de marinha divide a opinião da bancada capixaba

De um lado está a União querendo vender terrenos de marinha para reduzir o déficit fiscal. Do outro, está o Congresso que tenta minimizar os impactos da proposta para quem vive nessas áreas. No meio do jogo político – que incluiu acordos para não derrubar vetos da Presidência – estão os donos dos imóveis, que permanecem reféns de uma legislação injusta.

A polêmica que vem dividindo a bancada capixaba é de que não há garantias de que o governo federal sancionará as mudanças pactuadas com o Congresso. A dúvida vem do fato de o Planalto ter descumprido, há alguns meses, um pacto com parlamentares ao barrar mudanças importantes, entre elas a redução da taxa de ocupação e a exclusão das benfeitorias no cálculo do laudêmio.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL 8 - VILMARA FERNANDES - ÁREA DE MARINHA DIVIDE BANCADA CAPIXABA - 3.20s - 18-11-15

Essas alterações constavam na Lei 13.139/2015 e foram vetadas pela presidente Dilma Rousseff. Para não ter os vetos derrubados na sessão da última terça-feira, o governo aceitou que o Congresso retornasse com esses pontos durante a conversão da MP 691/2015 em projeto de lei, conforme explica o relator da proposta na Câmara, o deputado Lelo Coimbra (PMDB/ES).

Mas houve desconfianças sobre o acordo. “Votei pela derrubada do veto porque o governo não tem cumprido os acordos e só dificulta uma solução para essas questões de marinha”, argumenta o deputado Paulo Foletto (PSB/ES).

Outros deputados também estão preocupados com a possibilidade de as pessoas terem que comprar os imóveis novamente. Max Filho (PSDB) e Carlos Manato (SD) questionam o teor do texto. “Tenho algumas preocupações porque a MP vem na esteira do ajuste fiscal e tem o único objetivo de fazer caixa. A pessoa vai ter que pagar de novo por uma mesma área? A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) vai expandir a sua área de atuação para faturar mais? Tenho direito de examinar os detalhes do texto. O diabo mora nos detalhes”, observa Max.

O tema não mobiliza as bancadas estaduais no Congresso - um senador do Rio, outro Estado atingido pelas mudanças na legislação, disse à reportagem desconhecer o assunto. Foletto e Evair de Melo (PV) admitem conhecer pouco o assunto e, por isso, seguem a posição do colega Lelo Coimbra.

Na última terça-feira, porém, apenas Lelo e os deputados petistas Helder Salomão e Givaldo Vieira - os três são governistas - votaram para manter os vetos da Presidência à lei 13.139. Votaram para derrubá-los Foletto, Evair, Max, Manato, Jorge Silva (PROS) e Sérgio Vidigal (PDT). Marcus Vicente (PP) estava ausente. Os senadores não chegaram a votar porque a Câmara já havia, por maioria de 245 votos contra 189, garantido vitória ao governo federal.

Também preocupa os deputados o fato de a comercialização estar pautada na necessidade da União turbinar a arrecadação. “É uma irresponsabilidade, e falta legalidade e critério moral neste momento. É um assunto muito técnico e eu sigo Lelo”, diz Evair.

Autor de uma das emendas acolhidas referente a taxas de ocupação, Vidigal diz que vota contra o projeto de lei caso seja resgatado o texto original da MP que veio do governo. “Se o que foi combinado for o que chegar ao plenário, voto a favor. O que Lelo comentou é que não é ruim pra gente”.

Manato, por sua vez, não quer saber de meio termo: posiciona-se contra a “taxa injusta” e entende caber ao governo só o domínio de faixas não habitadas e de preservação. “Vou analisar o mérito da MP, mas tenho posição contra vários destaques. Vender terreno? O terreno já é da pessoa”, diz.

O projeto que chega ao Congresso passou pela avaliação da SPU, segundo o relator. Traz avanços como redução das taxas, a manutenção do regime de aforamento ou ocupação para quem não quiser realizar a compra do imóvel. A questão é que a proposta não contempla outras alterações muito esperadas pela população, principalmente de Vitória. A saída será a recuperação de emendas rejeitadas durante a construção do relatório, cuja exclusão criou um mal-estar entre parlamentares capixabas.