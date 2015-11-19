Batalha imobiliária: área de marinha divide a opinião da bancada capixaba

De um lado está a União querendo vender terrenos de marinha para reduzir o déficit fiscal. Do outro, está o Congresso que tenta minimizar os impactos da proposta para quem vive nessas áreas. No meio do jogo político – que incluiu acordos para não derrubar vetos da Presidência – estão os donos dos imóveis, que permanecem reféns de uma legislação injusta.
A polêmica que vem dividindo a bancada capixaba é de que não há garantias de que o governo federal sancionará as mudanças pactuadas com o Congresso. A dúvida vem do fato de o Planalto ter descumprido, há alguns meses, um pacto com parlamentares ao barrar mudanças importantes, entre elas a redução da taxa de ocupação e a exclusão das benfeitorias no cálculo do laudêmio.
ESPECIAL 8 - VILMARA FERNANDES - ÁREA DE MARINHA DIVIDE BANCADA CAPIXABA - 3.20s - 18-11-15
Essas alterações constavam na Lei 13.139/2015 e foram vetadas pela presidente Dilma Rousseff. Para não ter os vetos derrubados na sessão da última terça-feira, o governo aceitou que o Congresso retornasse com esses pontos durante a conversão da MP 691/2015 em projeto de lei, conforme explica o relator da proposta na Câmara, o deputado Lelo Coimbra (PMDB/ES).
Mas houve desconfianças sobre o acordo. “Votei pela derrubada do veto porque o governo não tem cumprido os acordos e só dificulta uma solução para essas questões de marinha”, argumenta o deputado Paulo Foletto (PSB/ES).
Outros deputados também estão preocupados com a possibilidade de as pessoas terem que comprar os imóveis novamente. Max Filho (PSDB) e Carlos Manato (SD) questionam o teor do texto. “Tenho algumas preocupações porque a MP vem na esteira do ajuste fiscal e tem o único objetivo de fazer caixa. A pessoa vai ter que pagar de novo por uma mesma área? A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) vai expandir a sua área de atuação para faturar mais? Tenho direito de examinar os detalhes do texto. O diabo mora nos detalhes”, observa Max.
O tema não mobiliza as bancadas estaduais no Congresso - um senador do Rio, outro Estado atingido pelas mudanças na legislação, disse à reportagem desconhecer o assunto. Foletto e Evair de Melo (PV) admitem conhecer pouco o assunto e, por isso, seguem a posição do colega Lelo Coimbra.
Na última terça-feira, porém, apenas Lelo e os deputados petistas Helder Salomão e Givaldo Vieira - os três são governistas - votaram para manter os vetos da Presidência à lei 13.139. Votaram para derrubá-los Foletto, Evair, Max, Manato, Jorge Silva (PROS) e Sérgio Vidigal (PDT). Marcus Vicente (PP) estava ausente. Os senadores não chegaram a votar porque a Câmara já havia, por maioria de 245 votos contra 189, garantido vitória ao governo federal.
Também preocupa os deputados o fato de a comercialização estar pautada na necessidade da União turbinar a arrecadação. “É uma irresponsabilidade, e falta legalidade e critério moral neste momento. É um assunto muito técnico e eu sigo Lelo”, diz Evair.
Autor de uma das emendas acolhidas referente a taxas de ocupação, Vidigal diz que vota contra o projeto de lei caso seja resgatado o texto original da MP que veio do governo. “Se o que foi combinado for o que chegar ao plenário, voto a favor. O que Lelo comentou é que não é ruim pra gente”.
Manato, por sua vez, não quer saber de meio termo: posiciona-se contra a “taxa injusta” e entende caber ao governo só o domínio de faixas não habitadas e de preservação. “Vou analisar o mérito da MP, mas tenho posição contra vários destaques. Vender terreno? O terreno já é da pessoa”, diz.
O projeto que chega ao Congresso passou pela avaliação da SPU, segundo o relator. Traz avanços como redução das taxas, a manutenção do regime de aforamento ou ocupação para quem não quiser realizar a compra do imóvel. A questão é que a proposta não contempla outras alterações muito esperadas pela população, principalmente de Vitória. A saída será a recuperação de emendas rejeitadas durante a construção do relatório, cuja exclusão criou um mal-estar entre parlamentares capixabas.
Das 131 emendas ao projeto, 68% foram rejeitadas, incluindo 10 das 19 propostas pelo senador Ricardo Ferraço (PMDB), que vai retornar com os destaques não contemplados. “É oportunidade que temos para resolver isso”, disse ele ao se referir a introdução das emendas que acaba com os terrenos de marinha em Vitória e que impede a União de usar os imóveis de ocupantes para integralizar cotas de fundos de investimento.