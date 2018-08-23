A Polícia Militar do Espírito Santo já selecionou os 40 bairros e as ruas de 11 cidades onde ficarão posicionadas as bases móveis comunitárias da corporação. De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Alexandre Ramalho, as áreas escolhidas apresentam vulnerabilidade social e maior incidência do tráfico de drogas. A principal intenção do serviço é inibir a ação de criminosos e aumentar a segurança dos moradores.
Bases móveis da PM vão atuar a partir de novembro. Confira os locais
Ao todo, a PM tem planos de espalhar 104 novas bases móveis em todo o Estado. A previsão é para que as 40 primeiras cheguem aos bairros escolhidos em novembro deste ano. Na Grande Vitória, serão seis na Capital, sete em Vila Velha, sete na Serra, cinco em Cariacica e duas em Viana.
As outras 64 bases ainda não têm data definida para a implantação. Os veículos das bases móveis contam com computadores conectados ao sistema da segurança pública estadual e realizam o registro de ocorrências.
Além dos municípios da Grande Vitória, as cidades de Guarapari, Cachoeiro, Linhares, São Mateus, Colatina e Pinheiros também receberão bases comunitárias em novembro.
"Nós estaremos presentes nesses locais exatamente para atender melhor essas comunidades e facilitar o registro de ocorrências. Essas 40 (bases) imediatamente serão distribuídas nesses locais, inicialmente já definidos pela ocupação social como áreas que carecem mais da presença ostensiva da Polícia Militar", disse o comandante-geral da PM.
De acordo com um comunicado feito pelo secretário estadual de segurança, Nylton Rodrigues, 93 bases comunitárias foram adquiridas com verbas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outras 11 bases serão compradas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES).
LOCAIS DE INSTALAÇÃO DAS BASES MÓVEIS
Vitória
- Bairro da Penha (Rua Professor Hermínio Blackman)
- Itararé (Rua das Palmeiras)
- Nova Palestina (Próximo da EMEF Neusa Nunes Gonçalves)
- São Pedro (Próximo a Escola Viva – Rod. Serafim Derenzi)
- Bairro República (Em frente a Praça de Goiabeiras)
- Mata da Praia (Entroncamento da Av. Adalberto Simão Nader)
Vila Velha
- Ulisses Guimarães (Cruzamento entre a R. Oiti x R. Prudente de Morais)
- Barramares (Av. Califórnia, ao lado da Unidade de Saúde)
- Boa Vista II (Rua Juscelino Kubitscheck)
- São Torquato (Praça Getúlio Vargas)
- Santa Rita (Av. Fernando Antônio da Silveira)
- Novo México (Rua Rosa de Ouro)
- Glória (Cruzamento da Rod. Carlos Lindemberg x R. Santa Terezinha)
Serra
- Central Carapina (Av. Brasil x R. Distrito Federal)
- Jardim Carapina (R. Castelo x R. Presidente Kennedy)
- Novo Horizonte (Av. Brasil x Rua Pavão)
- Planalto Serrano (Av. Cachoeiro de Itapemirim)
- Vila Nova de Colares (Av. Colares Júnior)
- Feu Rosa (Rua das Palmeiras)
- Bairro das Laranjeiras (Av. Minas Gerais)
Cariacica
- Flexal II (Av. Nossa Senhora da Penha)
- Nova Esperança (A. União)
- Nova Rosa da Penha (Rua 74)
- Castelo Branco (Rua Londrina)
- Campo Grande (Av. Expedito Garcia)
Guarapari
- Adalberto Simão Nader (Rua Rosalina Rossi Assunção)
- Centro (Rua Joaquim da Silva Lima)
- Praia do Morro (Av. Beira Mar)
- Meaípe (Av. Padre José de Anchieta)
Viana
- Vila Bethania (Rua Santa Helena)
- Marcílio de Noronha (Av. Espírito Santo)
Cachoeiro de Itapemirim
- Bairro Zumbi (R. Etelvina Vivacqua x R. Jordão Passamai)
- Santo Antônio (Av. Jairo de Matos Pereira)
Linhares
- Interlagos (Av. Vasco Fernandes Coutinho)
- Aviso (Av. Aviso)
São Mateus
- Vila Nova (Av. Argentina)
- Bonsucesso (Rua Dom José Dalvit)
Colatina
- Ayrton Senna (Av. Padre Acácio Valentim de Moraes)
- Bela Vista (Rua Raimundo Palhano)
Pinheiros
- Parte urbana (Av. Setembrino Pelissari)