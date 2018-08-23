Viatura da Polícia Militar durante patrulhamento Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Militar do Espírito Santo já selecionou os 40 bairros e as ruas de 11 cidades onde ficarão posicionadas as bases móveis comunitárias da corporação. De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Alexandre Ramalho, as áreas escolhidas apresentam vulnerabilidade social e maior incidência do tráfico de drogas. A principal intenção do serviço é inibir a ação de criminosos e aumentar a segurança dos moradores.

Your browser does not support the audio element. Bases móveis da PM vão atuar a partir de novembro. Confira os locais

Ao todo, a PM tem planos de espalhar 104 novas bases móveis em todo o Estado. A previsão é para que as 40 primeiras cheguem aos bairros escolhidos em novembro deste ano. Na Grande Vitória, serão seis na Capital, sete em Vila Velha, sete na Serra, cinco em Cariacica e duas em Viana.

As outras 64 bases ainda não têm data definida para a implantação. Os veículos das bases móveis contam com computadores conectados ao sistema da segurança pública estadual e realizam o registro de ocorrências.

Além dos municípios da Grande Vitória, as cidades de Guarapari, Cachoeiro, Linhares, São Mateus, Colatina e Pinheiros também receberão bases comunitárias em novembro.

"Nós estaremos presentes nesses locais exatamente para atender melhor essas comunidades e facilitar o registro de ocorrências. Essas 40 (bases) imediatamente serão distribuídas nesses locais, inicialmente já definidos pela ocupação social como áreas que carecem mais da presença ostensiva da Polícia Militar", disse o comandante-geral da PM.

De acordo com um comunicado feito pelo secretário estadual de segurança, Nylton Rodrigues, 93 bases comunitárias foram adquiridas com verbas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outras 11 bases serão compradas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES).

LOCAIS DE INSTALAÇÃO DAS BASES MÓVEIS

Vitória

- Bairro da Penha (Rua Professor Hermínio Blackman)

- Itararé (Rua das Palmeiras)

- Nova Palestina (Próximo da EMEF Neusa Nunes Gonçalves)

- São Pedro (Próximo a Escola Viva – Rod. Serafim Derenzi)

- Bairro República (Em frente a Praça de Goiabeiras)

- Mata da Praia (Entroncamento da Av. Adalberto Simão Nader)

Vila Velha

- Ulisses Guimarães (Cruzamento entre a R. Oiti x R. Prudente de Morais)

- Barramares (Av. Califórnia, ao lado da Unidade de Saúde)

- Boa Vista II (Rua Juscelino Kubitscheck)

- São Torquato (Praça Getúlio Vargas)

- Santa Rita (Av. Fernando Antônio da Silveira)

- Novo México (Rua Rosa de Ouro)

- Glória (Cruzamento da Rod. Carlos Lindemberg x R. Santa Terezinha)

Serra

- Central Carapina (Av. Brasil x R. Distrito Federal)

- Jardim Carapina (R. Castelo x R. Presidente Kennedy)

- Novo Horizonte (Av. Brasil x Rua Pavão)

- Planalto Serrano (Av. Cachoeiro de Itapemirim)

- Vila Nova de Colares (Av. Colares Júnior)

- Feu Rosa (Rua das Palmeiras)

- Bairro das Laranjeiras (Av. Minas Gerais)

Cariacica

- Flexal II (Av. Nossa Senhora da Penha)

- Nova Esperança (A. União)

- Nova Rosa da Penha (Rua 74)

- Castelo Branco (Rua Londrina)

- Campo Grande (Av. Expedito Garcia)

Guarapari

- Adalberto Simão Nader (Rua Rosalina Rossi Assunção)

- Centro (Rua Joaquim da Silva Lima)

- Praia do Morro (Av. Beira Mar)

- Meaípe (Av. Padre José de Anchieta)

Viana

- Vila Bethania (Rua Santa Helena)

- Marcílio de Noronha (Av. Espírito Santo)

Cachoeiro de Itapemirim

- Bairro Zumbi (R. Etelvina Vivacqua x R. Jordão Passamai)

- Santo Antônio (Av. Jairo de Matos Pereira)

Linhares

- Interlagos (Av. Vasco Fernandes Coutinho)

- Aviso (Av. Aviso)

São Mateus

- Vila Nova (Av. Argentina)

- Bonsucesso (Rua Dom José Dalvit)

Colatina

- Ayrton Senna (Av. Padre Acácio Valentim de Moraes)

- Bela Vista (Rua Raimundo Palhano)

Pinheiros