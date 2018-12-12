As câmeras de videomonitoramento das prefeituras da Grande Vitória vão auxiliar o trabalho das Bases Comunitárias Móveis (BCM) da Polícia Militar, que atenderão bairros e polos comerciais na Região Metropolitana. Ao todo serão 40 novas bases: 31 na Grande Vitória e 9 no interior do Estado (confira a lista dos municípios abaixo). A informação foi passada durante a cerimônia de entrega dos veículos nesta quarta-feira (12), na Praça do Papa, em Vitória.
Bases da PM vão utilizar imagens de videomonitoramento na GV
Segundo o Secretário Estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, as imagens do sistema de videomonitoramento das prefeituras poderão ser utilizadas pelos policiais que atuarem nas bases móveis. “Os policiais também terão a oportunidade de monitorar as câmeras daquele bairro, pois terão tecnologia para captar as imagens das câmeras de videomonitoramento da prefeitura local”, afirma.
Prefeituras
A prefeitura de Vitória informou que as imagens já são disponibilizadas para a Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) por um convênio que prevê essa integração. No entanto, diz que cabe à pasta criar as condições técnicas para repassar às unidades móveis. A prefeitura de Cariacica informou que a disponibilização das imagens será feita em tempo real assim que as bases começarem a funcionar.
A prefeitura de Vila Velha informou que já disponibiliza as imagens para a Sesp e que basta apenas acertar os detalhes técnicos para a operacionalização. Já a prefeitura da Serra informou que a integração e disponibilização das câmeras ainda está sendo concluída.
Locais
Os locais escolhidos para a implantação das Bases Comunitárias Móveis (BCM) foram definidos com base em um levantamento dos bairros em que há um alto registro de crimes contra a pessoa. Também terão a presença das unidades os polos comerciais de grande movimentação. Segundo o Secretário Estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, a base tem como objetivo resgatar o ponto de referência da Polícia Militar nas comunidades.
“A base será fixa em um determinado local, ela não vai patrulhar. Ali ela fará o atendimento à população. Nós vamos aumentar a ostensividade e eficiência da Polícia Militar”, disse.
A base
As bases são vans que contam com câmeras internas, que possibilitam um monitoramento da movimentação de pessoas nas imediações da base, acesso às câmeras externas de videomonitoramento, monitores, notebooks, acesso à internet e outros equipamentos.
Cada unidade contará com dois policiais que também prestarão atendimento à comunidade. Serviços como registro de boletim de ocorrências poderão ser feitos diretamente na base, sem que o cidadão precise ir até uma delegacia. Segundo o secretário, o aporte tecnológico da estrutura vai possibilitar esta oferta.
“A comunidade vai poder registrar boletins de ocorrência, pois dessas bases nós acessamos o boletim unificado das Policiais Civil e Militar. Então, ocorrências de furto de uma bicicleta, de furto de um celular, de um documento extraviado poderão ser registradas e de lá serão encaminhadas para uma delegacia por conta dessa tecnologia”, disse Nylton Rodrigues
Para o comandante-geral da PM, Alexandre Ramalho, a tecnologia implantada nos veículos será o diferencial no atendimento à população.
“No passado a PM já teve as bases móveis, mas, que careciam dessa tecnologia. Quando um cidadão chegava para registrar uma ocorrência, não tinha computador. Quando tinha, não havia uma ligação com a base de dados. Agora, além disso, também haverá o monitoramento com câmeras internas e externas”, completou.
Os drones que já são utilizados em operações da Polícia Militar em morros da Capital também terão o funcionamento integrado às bases móveis, segundo Ramalho.
“As atividades com drone, com a patrulha dos morros, de blitz, todas continuarão e agora integradas às bases”, completou.
Início das operações
A Polícia Militar informou que ainda está operacionalizando o funcionamento das bases e realizando vistorias finais. A previsão é de que os veículos comecem a operar a partir da próxima semana.
Além das 40 bases comunitárias móveis, foram entregues também 13 viaturas para a Companhia Especializada de Polícia Escolar, 34 viaturas para o Batalhão de Polícia de Trânsito e duas vans que servirão à Companhia de Missões Especiais (Cimesp). O investimento é de aproximadamente R$ 12,5 milhões.
Bairros atendidos
Serão 40 bases distribuídas em 11 municípios da Grande Vitória e interior. Em Vitória, os bairros contemplados são: Bairro da Penha, na praça do bairro; Itararé, também na praça do bairro; Nova Palestina, na Rua do Caju; São Pedro, próximo à Escola Viva; Praia do Canto, próximo ao Centro da Praia Shopping; Bairro República, em frente à praça de Goiabeiras, e na Mata da Praia, no cruzamento da Av. Adalberto Simão Nader com a Av. Dante Michelini.
Em Vila Velha, os bairros que terão a presença da base são: Ulisses Guimarães, próximo à padaria União; Barramares, próximo à unidade de saúde, Boa Vista II, no cruzamento da Rua Juscelino Kubitschek com a Rua Doutor Annor da Silva; São Torquato, na praça Getúlio Vargas; Santa Rita, no cruzamento da Avenida Fernando Antônio da Silveira; Novo México, em frente à praça do bairro; e Glória, na praça Meyerfreund.
No município da Serra, as bases ficarão em Central Carapina, próximo a UAPS; Jardim Carapina, próximo a Escola João Paulo Segundo; Novo Horizonte, no cruzamento da avenida Brasil com a Rua Pavão; Planalto Serrano, em frente ao portão da Escola Ismenio Vidigal; Vila Nova de Colares, na avenida Colares Junior; Feu Rosa, na interseção da Rua das Palmeiras com a Rua dos Cedros; e Laranjeiras, na avenida Minas Gerais.
Em Cariacica, os bairros contemplados são: Flexal II, em frente ao campo do Apollo; Nova Esperança, na avenida União; Nova Rosa da Penha, na praça do Céu; Castelo Branco, na rua Londrina; e Campo Grande, na praça da avenida Expedito Garcia.
As bases também estarão presentes em localidades de Guarapari, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Colatina e Pinheiros.
Confira os locais
Vitória
Bairro da Penha: praça do bairro
Itararé: praça do bairro
Nova Palestina: Rua do Caju
São Pedro: próximo à Escola Viva
Praia do Canto: próximo ao Centro da Praia Shopping
Bairro República: em frente à praça de Goiabeiras
Mata da Praia: cruzamento da Av. Adalberto Simão Nader com a Av. Dante Michelini
Vila Velha
Ulisses Guimarães: nas proximidades da padaria União
Barramares: próximo à unidade de saúde
Boa Vista II: cruzamento da Rua Juscelino Kubitschek com a Rua Doutor Annor da Silva
São Torquato: praça Getúlio Vargas
Santa Rita: cruzamento da Avenida Fernando Antônio da Silveira
Novo México: em frente à praça do bairro
Glória: praça Meyerfreund
Serra
Central Carapina: próximo à UAPS
Jardim Carapina: próximo à EMEF João Paulo Segundo
Novo Horizonte: Av. Brasil, no cruzamento com a Rua Pavão
Planalto Serrano: em frente ao portão da Escola Ismenio Vidigal
Vila Nova de Colares: Av. Colares Júnior
Feu Rosa: interseção da Rua das Palmeiras com a Rua dos Cedros
Bairro das Laranjeiras: Av. Minas Gerais
Cariacica
Flexal II: em frente ao campo do Apollo
Nova Esperança: Av. União
Nova Rosa da Penha: Praça do Céu
Castelo Branco: Rua Londrina
Campo Grande: praça na Av. Expedito Garcia
Guarapari
Adalberto Simão Nader: Rua Rosalina Rossi Assunção
Praia do Morro: Av. Beira-Mar
Meaípe: Av. Padre José de Anchieta
Viana
Vila Bethânia: Rua Santa Helena (próximo à Escola Estadual Maria de Novaes Pinheiro)
Marcílio de Noronha: Avenida Espírito Santo (próximo ao Banestes e aos Correios)
Cachoeiro de Itapemirim
Bairro Zumbi: entre a Avenida José Felix Chein, a Rua Etelvina Vivácqua e a Rua Jordão Passamai
Village da Luz: na praça do bairro
Linhares
Interlagos: Avenida Vasco Fernandes Coutinho
Aviso: Avenida Aviso
São Mateus
Vila Nova: Avenida Argentina
Bonsucesso: Avenida Dom José Dalvi
Colatina
Ayrton Senna: Rua João Batista do Vale (praça da academia popular)
Bela Vista: Rua Etelviro Teixeira (próximo à estátua do Cristo Redentor)
Pinheiros
Zona urbana: Avenida Setembrino Pelissar