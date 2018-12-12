Base Comunitária Móvel da Polícia Militar: previsão é de que os veículos comecem a operar a partir da próxima semana Crédito: José Carlos Schaeffer

As câmeras de videomonitoramento das prefeituras da Grande Vitória vão auxiliar o trabalho das Bases Comunitárias Móveis (BCM) da Polícia Militar, que atenderão bairros e polos comerciais na Região Metropolitana. Ao todo serão 40 novas bases: 31 na Grande Vitória e 9 no interior do Estado (confira a lista dos municípios abaixo). A informação foi passada durante a cerimônia de entrega dos veículos nesta quarta-feira (12), na Praça do Papa, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Bases da PM vão utilizar imagens de videomonitoramento na GV

Segundo o Secretário Estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, as imagens do sistema de videomonitoramento das prefeituras poderão ser utilizadas pelos policiais que atuarem nas bases móveis. “Os policiais também terão a oportunidade de monitorar as câmeras daquele bairro, pois terão tecnologia para captar as imagens das câmeras de videomonitoramento da prefeitura local”, afirma.

Prefeituras

A prefeitura de Vitória informou que as imagens já são disponibilizadas para a Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) por um convênio que prevê essa integração. No entanto, diz que cabe à pasta criar as condições técnicas para repassar às unidades móveis. A prefeitura de Cariacica informou que a disponibilização das imagens será feita em tempo real assim que as bases começarem a funcionar.

A prefeitura de Vila Velha informou que já disponibiliza as imagens para a Sesp e que basta apenas acertar os detalhes técnicos para a operacionalização. Já a prefeitura da Serra informou que a integração e disponibilização das câmeras ainda está sendo concluída.

Locais

Os locais escolhidos para a implantação das Bases Comunitárias Móveis (BCM) foram definidos com base em um levantamento dos bairros em que há um alto registro de crimes contra a pessoa. Também terão a presença das unidades os polos comerciais de grande movimentação. Segundo o Secretário Estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, a base tem como objetivo resgatar o ponto de referência da Polícia Militar nas comunidades.

“A base será fixa em um determinado local, ela não vai patrulhar. Ali ela fará o atendimento à população. Nós vamos aumentar a ostensividade e eficiência da Polícia Militar”, disse.

A base

As bases são vans que contam com câmeras internas, que possibilitam um monitoramento da movimentação de pessoas nas imediações da base, acesso às câmeras externas de videomonitoramento, monitores, notebooks, acesso à internet e outros equipamentos.

Cada unidade contará com dois policiais que também prestarão atendimento à comunidade. Serviços como registro de boletim de ocorrências poderão ser feitos diretamente na base, sem que o cidadão precise ir até uma delegacia. Segundo o secretário, o aporte tecnológico da estrutura vai possibilitar esta oferta.

“A comunidade vai poder registrar boletins de ocorrência, pois dessas bases nós acessamos o boletim unificado das Policiais Civil e Militar. Então, ocorrências de furto de uma bicicleta, de furto de um celular, de um documento extraviado poderão ser registradas e de lá serão encaminhadas para uma delegacia por conta dessa tecnologia”, disse Nylton Rodrigues

Para o comandante-geral da PM, Alexandre Ramalho, a tecnologia implantada nos veículos será o diferencial no atendimento à população.

“No passado a PM já teve as bases móveis, mas, que careciam dessa tecnologia. Quando um cidadão chegava para registrar uma ocorrência, não tinha computador. Quando tinha, não havia uma ligação com a base de dados. Agora, além disso, também haverá o monitoramento com câmeras internas e externas”, completou.

Os drones que já são utilizados em operações da Polícia Militar em morros da Capital também terão o funcionamento integrado às bases móveis, segundo Ramalho.

“As atividades com drone, com a patrulha dos morros, de blitz, todas continuarão e agora integradas às bases”, completou.

Início das operações

A Polícia Militar informou que ainda está operacionalizando o funcionamento das bases e realizando vistorias finais. A previsão é de que os veículos comecem a operar a partir da próxima semana.

Além das 40 bases comunitárias móveis, foram entregues também 13 viaturas para a Companhia Especializada de Polícia Escolar, 34 viaturas para o Batalhão de Polícia de Trânsito e duas vans que servirão à Companhia de Missões Especiais (Cimesp). O investimento é de aproximadamente R$ 12,5 milhões.

Bairros atendidos

Serão 40 bases distribuídas em 11 municípios da Grande Vitória e interior. Em Vitória, os bairros contemplados são: Bairro da Penha, na praça do bairro; Itararé, também na praça do bairro; Nova Palestina, na Rua do Caju; São Pedro, próximo à Escola Viva; Praia do Canto, próximo ao Centro da Praia Shopping; Bairro República, em frente à praça de Goiabeiras, e na Mata da Praia, no cruzamento da Av. Adalberto Simão Nader com a Av. Dante Michelini.

Em Vila Velha, os bairros que terão a presença da base são: Ulisses Guimarães, próximo à padaria União; Barramares, próximo à unidade de saúde, Boa Vista II, no cruzamento da Rua Juscelino Kubitschek com a Rua Doutor Annor da Silva; São Torquato, na praça Getúlio Vargas; Santa Rita, no cruzamento da Avenida Fernando Antônio da Silveira; Novo México, em frente à praça do bairro; e Glória, na praça Meyerfreund.

No município da Serra, as bases ficarão em Central Carapina, próximo a UAPS; Jardim Carapina, próximo a Escola João Paulo Segundo; Novo Horizonte, no cruzamento da avenida Brasil com a Rua Pavão; Planalto Serrano, em frente ao portão da Escola Ismenio Vidigal; Vila Nova de Colares, na avenida Colares Junior; Feu Rosa, na interseção da Rua das Palmeiras com a Rua dos Cedros; e Laranjeiras, na avenida Minas Gerais.

Em Cariacica, os bairros contemplados são: Flexal II, em frente ao campo do Apollo; Nova Esperança, na avenida União; Nova Rosa da Penha, na praça do Céu; Castelo Branco, na rua Londrina; e Campo Grande, na praça da avenida Expedito Garcia.

As bases também estarão presentes em localidades de Guarapari, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Colatina e Pinheiros.

Confira os locais

Vitória

Bairro da Penha: praça do bairro

Itararé: praça do bairro

Nova Palestina: Rua do Caju

São Pedro: próximo à Escola Viva

Praia do Canto: próximo ao Centro da Praia Shopping

Bairro República: em frente à praça de Goiabeiras

Mata da Praia: cruzamento da Av. Adalberto Simão Nader com a Av. Dante Michelini

Vila Velha

Ulisses Guimarães: nas proximidades da padaria União

Barramares: próximo à unidade de saúde

Boa Vista II: cruzamento da Rua Juscelino Kubitschek com a Rua Doutor Annor da Silva

São Torquato: praça Getúlio Vargas

Santa Rita: cruzamento da Avenida Fernando Antônio da Silveira

Novo México: em frente à praça do bairro

Glória: praça Meyerfreund

Serra

Central Carapina: próximo à UAPS

Jardim Carapina: próximo à EMEF João Paulo Segundo

Novo Horizonte: Av. Brasil, no cruzamento com a Rua Pavão

Planalto Serrano: em frente ao portão da Escola Ismenio Vidigal

Vila Nova de Colares: Av. Colares Júnior

Feu Rosa: interseção da Rua das Palmeiras com a Rua dos Cedros

Bairro das Laranjeiras: Av. Minas Gerais

Cariacica

Flexal II: em frente ao campo do Apollo

Nova Esperança: Av. União

Nova Rosa da Penha: Praça do Céu

Castelo Branco: Rua Londrina

Campo Grande: praça na Av. Expedito Garcia

Guarapari

Adalberto Simão Nader: Rua Rosalina Rossi Assunção

Praia do Morro: Av. Beira-Mar

Meaípe: Av. Padre José de Anchieta

Viana

Vila Bethânia: Rua Santa Helena (próximo à Escola Estadual Maria de Novaes Pinheiro)

Marcílio de Noronha: Avenida Espírito Santo (próximo ao Banestes e aos Correios)

Cachoeiro de Itapemirim

Bairro Zumbi: entre a Avenida José Felix Chein, a Rua Etelvina Vivácqua e a Rua Jordão Passamai

Village da Luz: na praça do bairro

Linhares

Interlagos: Avenida Vasco Fernandes Coutinho

Aviso: Avenida Aviso

São Mateus

Vila Nova: Avenida Argentina

Bonsucesso: Avenida Dom José Dalvi

Colatina

Ayrton Senna: Rua João Batista do Vale (praça da academia popular)

Bela Vista: Rua Etelviro Teixeira (próximo à estátua do Cristo Redentor)

Pinheiros