Barreira epidemiológica contra febre amarela chega à Grande Vitória

Os municípios de Viana e Fundão, na Grande Vitória, foram incluídos na lista de cidades com vacinação preventiva contra a febre amarela no Espírito Santo, sendo os primeiros da região metropolitana a entrarem na chamada barreira epidemiológica planejada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ao todo, mais 23 municípios foram incluídos no cerco da imunização. Agora são, no total, 60 municípios onde ocorre a vacinação. Por enquanto, no restante do Estado, 18 cidades estão fora da imunização preventiva.

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A secretaria também confirmou a inclusão de mais dois casos na lista de suspeitos, sendo um óbito no município de Itarana, a 120 km de Vitória. No total são quatro mortes suspeitas e outros 30 casos sob investigação no Espírito Santo. Até o momento foi confirmado apenas um caso de febre amarela. Um caso foi descartado.

Vacinação pode ser ampliada para todo Estado

De acordo com o Secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, os municípios estão recebendo as doses apenas devido ao risco de febre amarela silvestre, como Viana e Fundão, que têm uma grande área rural. Não há suspeita de febre amarela em nenhuma área urbana, mas aos poucos, a vacinação deve alcançar todo o Estado.

“Devagar vamos fazendo essa ampliação. Não precisamos nesse momento porque na Grande Vitória não temos risco iminente de transmissão de febre amarela. Estamos fazendo planejamento de acordo com risco. Quem tem risco está sendo atendido primeiro”, ressalta.

Doação de sangue

O secretário também ressaltou a necessidade de doação de sangue no Hemoes. Isso porque as pessoas que estão sendo vacinadas não podem doar por até 30 dias, o que vem esvaziando o estoque dos hemocentros. A necessidade é maior nessa época de férias, quando os acidentes aumentam. “Os estoques de sangue nosso estão baixos então eu faço um apelo as pessoas que procurem o Hemoes para doar sangue se não vamos ter um problema grave para atender a população”, orienta.