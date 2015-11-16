Barragem de Germano está estável, diz Ministro da Integração Nacional no Espírito Santo

O Ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, que cumpriu agenda nesta segunda-feira (16) no Espírito Santo, e acompanha as ações de avaliação e recuperação da água do Rio Doce, descartou a possibilidade de rompimento da barragem de Germano, pertencente a Samarco, em Mariana, Minas Gerais. Uma trinca se formou no dique que separa a Germano da barragem de Fundão, após a última se romper no dia 05 de novembro, levando tudo que estava pela frente e formando uma onda de lama de rejeitos no Rio Doce.

De acordo com o Ministro, os laudos apresentados pela Samarco, não evidenciam um possível rompimento. "As informações e os laudos que a própria empresa tem divulgado, e isso é uma responsabilidade dela, dizem que a barragem está estável. Estamos acreditando que é possível não haver risco nenhum", disse à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Barragem de Germano está estável, diz Ministro da Integração Nacional no ES

Das três barragens de Mariana, a Germano é a mais antiga e está desativada há anos, praticamente seca. A Samarco instalou radares a laser para monitorar a estrutura e está fazendo obras preventivas para reforçar o dique.

Sobre as notícias de que a barragem que se rompeu estava há pelo menos dois anos sem fiscalização do governo federal, Occhi afirma que esse monitoramento não cabe ao governo e, sim, à empresa.

"Não é uma obrigação ficar fiscalizando e, sim, exigindo as responsabilidades de manutenção. É claro que tem laudo, tem uma licença, todas as exigências federais e estaduais foram adotadas e isso é uma prática de todas as barragens. O governo federal não vai fazer a fiscalização in loco de nenhuma barragem, tem que exigir que haja controle, acompanhamento e os laudos com responsáveis técnicos sejam apresentados anualmente. E isso foi apresentado", afirmou.

Ou seja, a auditoria é feita pela própria empresa ou uma auditoria contratada por ela. Ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) cabe a classificação do nível de risco.

Durante a noite desta segunda-feira, acontece a primeira reunião do Comitê de Crise Ambiental instaurado pela presidente Dilma Rousseff. Participam os ministros de Minas e Energia, Meio Ambiente, Cultura, Integração e Justiça. A pasta de Cultura integra o Comitê uma vez que a cidade de Mariana é histórica, e parte de seu legado pode ter sido danificado pelos rejeitos da barragem rompida.