Cansados de esperar a iniciativa pública, a comunidade da Barra do Jucu, em Vila Velha, uniu forças para recuperar a identidade do bairro, referência capixaba quando o assunto é cultura, esporte e preservação ambiental. Para conseguir tal feito, eles preparam a "Culturada Viral". Serão cinco dias de atividades, começando nesta quarta-feira (13), com o objetivo de promover a ocupação dos espaços públicos e privados, valorizar e fortalecer as manifestações culturais do município.A programação que promete movimentar o bairro foi elaborada e viabilizada com recursos dos próprios moradores. Entre bingos e entradas de shows, eles arrecadaram R$ 1.800. Esse dinheiro também será utilizado para tirar do papel promessas realizadas pela administração municipal, como a reativação dos aparelhos de atividades do Canto do Barrão. Por meio de doações, os equipamentos foram adquiridos e voluntários vão realizar a instalação e reforma do local, aos pés do Morro da Concha.
Barra do Jucu faz festival em busca de revitalização
Toda essa movimentação traz para a comunidade um sentimento de pertencimento e resgata as tradições do bairro, segundo um dos organizadores do evento, o contador Thiago Emerick Vescovi, 35 anos. "Devido à falta de políticas públicas, fomos perdendo espaço e a nossa referência. É um movimento cultural que busca a comunidade voltar a se pertencer, resgatar essa referência que a Barra adquiriu e voltar a resgatar suas atividades, suas manifestações e garantir que os artistas tenham acesso aos artistas", afirmou.
Conhecida pelos seus festivais e eventos esportivos, como campeonatos de surf, e tendo revelado grandes nomes da cultura e do esporte, como a pentacampeã mundial de body board Neymara Carvalho e a banda Casaca, a comunidade sente o esvaziamento de seus espaços públicos e a queda da produtividade nessas áreas. Neste ano, nem mesmo a tradicional festa da quarta-feira de Cinzas, a Quarta da Porca resistiu ao abandono do bairro. Thiago destaca que há cinco anos a situação vem se agravando. "A gente tinha a Casa da Cultura, que foi instalada e era um centro de referência. Depois que virou uma unidade de saúde, há cinco anos, começou a decair mais e mais. Começamos a sentir que nada mais está acontecendo, não está mais tendo incentivo. Por isso, decidimos ocupar esses espaços e retomar essas referências", contou.
Sobre o assunto, a Prefeitura de Vila Velha afirmou, por meio de nota, que "a ocupação do espaço da Casa da Cultura pelo posto de saúde ocorreu na gestão anterior. No entanto, a atual administração não se exime da responsabilidade, já iniciando esforços para utilizar a antiga escola Maria Emelina Barcelos como um novo espaço cultural na Barra do Jucu. Para isso, será necessária a elaboração dos projetos executivo/conceitual e reforma do equipamento".A data escolhida para iniciar o movimento, 13 de maio, tem um significado especial para a comunidade. Neste dia, há 20 anos, acontecia a "Festa do Morro da Concha", marcada por rodas de congo, programação cultural e a iluminação do Cruzeiro, na Praia do Barrão. No início da programação da Culturada Viral, nesta quarta, às 19h, será reinstalada a prancha em homenagem ao surfista Gordinho Bororó, personalidade do bairro e responsável por apresentar o esporte à diversos jovens da comunidade. O objeto é marco do esporte no Morro da Concha.