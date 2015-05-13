Cansados de esperar a iniciativa pública, a comunidade da Barra do Jucu, em Vila Velha, uniu forças para recuperar a identidade do bairro, referência capixaba quando o assunto é cultura, esporte e preservação ambiental. Para conseguir tal feito, eles preparam a "Culturada Viral". Serão cinco dias de atividades, começando nesta quarta-feira (13), com o objetivo de promover a ocupação dos espaços públicos e privados, valorizar e fortalecer as manifestações culturais do município.A programação que promete movimentar o bairro foi elaborada e viabilizada com recursos dos próprios moradores. Entre bingos e entradas de shows, eles arrecadaram R$ 1.800. Esse dinheiro também será utilizado para tirar do papel promessas realizadas pela administração municipal, como a reativação dos aparelhos de atividades do Canto do Barrão. Por meio de doações, os equipamentos foram adquiridos e voluntários vão realizar a instalação e reforma do local, aos pés do Morro da Concha.

Your browser does not support the audio element. Barra do Jucu faz festival em busca de revitalização

Toda essa movimentação traz para a comunidade um sentimento de pertencimento e resgata as tradições do bairro, segundo um dos organizadores do evento, o contador Thiago Emerick Vescovi, 35 anos. "Devido à falta de políticas públicas, fomos perdendo espaço e a nossa referência. É um movimento cultural que busca a comunidade voltar a se pertencer, resgatar essa referência que a Barra adquiriu e voltar a resgatar suas atividades, suas manifestações e garantir que os artistas tenham acesso aos artistas", afirmou.

Conhecida pelos seus festivais e eventos esportivos, como campeonatos de surf, e tendo revelado grandes nomes da cultura e do esporte, como a pentacampeã mundial de body board Neymara Carvalho e a banda Casaca, a comunidade sente o esvaziamento de seus espaços públicos e a queda da produtividade nessas áreas. Neste ano, nem mesmo a tradicional festa da quarta-feira de Cinzas, a Quarta da Porca resistiu ao abandono do bairro. Thiago destaca que há cinco anos a situação vem se agravando. "A gente tinha a Casa da Cultura, que foi instalada e era um centro de referência. Depois que virou uma unidade de saúde, há cinco anos, começou a decair mais e mais. Começamos a sentir que nada mais está acontecendo, não está mais tendo incentivo. Por isso, decidimos ocupar esses espaços e retomar essas referências", contou.