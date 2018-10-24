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Proibição de animais nas praias, fim de cadeiras e mesas em calçadas de bares e restaurantes e não permitir a venda de bebidas alcoólicas em food trucks localizados em vias públicas. Estas foram algumas das sugestões que a Prefeitura de Vila Velha recebeu para a elaboração do novo Código de Posturas da Cidade.

Your browser does not support the audio element. Bares sugerem regras mais rígidas para food trucks em Vila Velha

O Código de Posturas é um conjunto de regras que precisam ser respeitadas pelos cidadãos e abrange diversas áreas como saúde, meio ambiente, comércio, edificações, entre outros.

O documento ficou disponível para consulta pública durante 30 dias. Foram 27 sugestões. O Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares) apresentou algumas propostas sobre o funcionamento de food trucks.

O presidente do Sindbares, Rodrigo Miguel Vervloet, destaca que o sindicato não é contra o funcionamento de food trucks, mas ele acredita que esse tipo de comércio precisa de algumas adequações. As sugestões foram delimitar a distância de 300 metros entre o food truck e o restaurante ou bar mais próximo, e proibir a comercialização de bebida alcoólica.

De acordo com Rodrigo, a distância mínima é para evitar a concorrência desleal. Já a proibição da comercialização de bebida alcoólica é pela falta de banheiro. “O food truck vendendo álcool pode vir a gerar impactos urbanos indesejados. São pessoas bebendo em volta do food truck permanentemente que vai causar esses impactos indesejados pela falta de dinheiro”, afirmou.

Outra sugestão, desta vez de moradores, foi proibir mesas e cadeiras nas calçadas de bares. Para o presidente do Sindbares, caso isso entre no novo Código de Posturas, muitos bares e restaurantes serão prejudicados.

A secretária de Serviços Urbanos de Vila Velha, Marizete de Oliveira Silva, destacou que as sugestões serão analisadas e vão passar pela Procuradoria municipal. Algumas serão readequadas, como a restrição de mesas e cadeiras nas calçadas.

“Várias sugestões que recebemos foram para proibir, mas estamos propondo um meio termo que é limitar a quantidade e horário e ter uma faixa de calçada para o pedestre também”, disse.

Praias

Nem os pets escaparam das sugestões. Foi proposto a proibição de animais na areia e água das praias. Segundo a secretária, já existe uma lei em vigor com a proibição, mas ela não é tão clara quanto a fiscalização. Com a elaboração do novo projeto, a lei será aperfeiçoada.