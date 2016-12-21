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COM A CHEGADA DO VERÃO

Banho para cadeirantes e deficientes físicos em Vitória passa a atender durante a semana

O serviço funciona desde 2014 e atende até três pessoas por vez

Publicado em 21 de Dezembro de 2016 às 12:47

Publicado em 

21 dez 2016 às 12:47
Com a chegada do verão, o banho de mar assistido em Vitória será ampliado para mais dois dias na semana. Antes acontecia apenas aos domingos, e agora, o serviço funcionará na quinta e na sexta-feira e durante todo o final de semana. O atendimento é realizado entre 8 e 13 horas e tem foco em pessoas deficientes ou idosos, com problemas de locomoção e que usam cadeiras de rodas. O atendimento é realizado na Curva da Jurema.
O paratleta Marcos Vinicius Barcellos, de 40 anos, participa do banho de mar assistido aos domingos. Para ele, o serviço ajuda psicologicamente, na autoestima, e também na acessibilidade aos cadeirantes. “Antes a pessoa ia para a praia e ficava na areia. Agora não, podemos ir na praia e tem um profissional que te auxilia no banho de mar”, declara.
Banho para cadeirantes e deficientes físicos em Vitória passa a atender durante a semana
O serviço funciona desde 2014 e atende até três pessoas por vez. Segundo o secretário municipal de esportes e lazer, Wallace Valente, a demanda aumenta no verão e, caso haja necessidade, o projeto pode funcionar durante todos os dias da semana, como acontece em Vila Velha. “Foi discutido com as pessoas que utilizam que de quinta a domingo seria um período legal. Agora, se a demanda aumentar e as pessoas solicitarem isso, vamos dar toda a atenção que for possível”, acrescenta.
Quem for deficiente físico ou tiver algum parente idoso que queira participar do programa, basta ir à Curva da Jurema, de quinta-feira a domingo, no horário entre 9 e 13 horas.

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