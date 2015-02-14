Banho de mar à fantasia atrai crianças e adultos

As ruas de Manguinhos, na Serra, foram tomada por foliões e blocos carnavalescos neste sábado (14). Mantendo a tradição, mais de 30 blocos desfilaram pelas ruas do balneário cantando marchinhas e sambas antigos. Depois, todos foram em direção à praia, para o famoso banho de mar à fantasia. Com muita criatividade, as pessoas utilizaram papel crepom para compor a fantasia.O banho de mar à fantasia de Manguinhos já ocorre há mais de 50 anos e é famoso pelo clima familiar. A tradição nasceu de uma brincadeira entre os moradores. Lembrando os antigos carnavais, a festa atrai muitas famílias que levam seus filhos para brincar na folia.

A motorista Catarina Alves levou sua filha Beatriz, de 1 ano e 6 meses, para participar do banho de mar à fantasia. Beatriz foi fantasia de palhacinha. Catarina contou que sempre frequentou o carnaval de Manguinhos e quer passar essa tradição para a filha. “É muito tranquilo, o ambiente é bem familiar. Todo ano eu venho e é sempre muito bom”, contou. A instrutora de inglês Naywska Filgueiras veio da Linhares, no Norte do Estado, para curtir o carnaval de Manguinhos. Criativa, ela mesma confeccionou a própria fantasia, toda feita de papel crepom. “Estou de top, e depois que o papel crepom sair na água vou ter uma saia, que é o forro da fantasia”, disse. De acordo com o presidente da comunidade de Manguinhos e presidente do bloco "Eta Nóis", Guilherme Lima, a cada ano mais pessoas procuram o balneário para passar o carnaval. “Os blocos e o banho de mar à fantasia já existem há meio século e sempre é um sucesso. Não podemos deixar essa tradição acabar”, ressaltou. A programação do carnaval de Manguinhos continua até a próxima terça-feira (17) com shows musicais na praça do bairro.