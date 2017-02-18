Banho de mar à fantasia agita praia de Camburi

Os usuários do projeto Praia Acessível, da Prefeitura de Vitória, puderam desfrutar de um sábado de verão bastante animado e com clima de carnaval. O 1º Banho de Mar à Fantasia aconteceu neste sábado (18), de 10h às 13h, regado a sucos, biscoitos, banda de marchinha de carnaval e muita animação.

Durante o evento, o secretário Municipal de Esportes e Lazer de Vitória, Wallace Nascimento Valente, falou sobre a importância de dar oportunidade para que as pessoas com deficiência também possam se divertir. "Hoje o projeto Praia Acessível, que atende pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida aqui em Camburi, está fazendo a sua festa de carnaval, um banho de Mar à fantasia. Nós atendemos cerca de 40 pessoas e hoje tem aproximadamente isso aqui. É isso aí, vamos aproveitar o carnaval para que as pessoas com deficiência também tenham a oportunidade de se divertir. Está muito legal", relata.

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O aposentado Walkmar Soares de Moura, de 51 anos, é usuário do projeto há 3 anos e falou como se sente participando do evento. "É muito bom pra gente, porque a gente sai de casa, entendeu?! Sai da tristeza, da solidão e vem pra cá se divertir e ser feliz", comemora.

A usuária Leuzenir de Souza Chieppe, de 46 anos, fala sobre o papel social do projeto. "Ai, é muito bom. Só assim a gente consegue mostrar para as pessoas que nós somos importantes, apesar das nossas deficiências", disse.

Mas se os usuários do projeto ficam agradecidos, aqueles que atuam para tornar essa realidade possível se setem verdadeiramente privilegiados. A professora de Educação Física Zoraide Tavares Simões fala como se sente quando está com os alunos. "Eu me sinto beneficiada, na verdade. Porque trabalhar com pessoas que realmente necessitam de alguma ajuda é revigorante. O projeto está há três anos funcionando e ainda precisa de muitas coisas, porém já favorece pessoas que tem mobilidade reduzida para ter um banho de mar, um lazer. Eu poderia estar trabalhando em outras áreas, mas aqui é onde eu quero estar e me sinto bem", conta.

O projeto Praia Acessível teve início em fevereiro de 2014, ficando localizado na Curva da Jurema. Em janeiro deste ano, por falta de balneabilidade, foi preciso migrar para a Praia de Camburi. As pessoas com mobilidade reduzida que quiserem participar do projeto podem ir até o local aos domingos, de 8h às 13h. Não é preciso se inscrever.

Banho de Mar à Fantasiaem Vila Velha