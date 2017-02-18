Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ACESSIBILIDADE

Banho de mar à fantasia agita praia de Camburi

O 1° Banho de Mar à Fantasia aconteceu neste sábado (18), de 10h às 13h, regado a sucos, biscoitos, banda de marchinha de carnaval e muita animação

Publicado em 18 de Fevereiro de 2017 às 13:42

Publicado em 

18 fev 2017 às 13:42
Os usuários do projeto Praia Acessível, da Prefeitura de Vitória, puderam desfrutar de um sábado de verão bastante animado e com clima de carnaval. O 1º Banho de Mar à Fantasia aconteceu neste sábado (18), de 10h às 13h, regado a sucos, biscoitos, banda de marchinha de carnaval e muita animação.
Durante o evento, o secretário Municipal de Esportes e Lazer de Vitória, Wallace Nascimento Valente, falou sobre a importância de dar oportunidade para que as pessoas com deficiência também possam se divertir. "Hoje o projeto Praia Acessível, que atende pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida aqui em Camburi, está fazendo a sua festa de carnaval, um banho de Mar à fantasia. Nós atendemos cerca de 40 pessoas e hoje tem aproximadamente isso aqui. É isso aí, vamos aproveitar o carnaval para que as pessoas com deficiência também tenham a oportunidade de se divertir. Está muito legal", relata.
2392 - Carolina Saitt - Banho de Mar à Fantasia agita praia de camburi - 2.55s - 19-02-17
O aposentado Walkmar Soares de Moura, de 51 anos, é usuário do projeto há 3 anos e falou como se sente participando do evento. "É muito bom pra gente, porque a gente sai de casa, entendeu?! Sai da tristeza, da solidão e vem pra cá se divertir e ser feliz", comemora.
A usuária Leuzenir de Souza Chieppe, de 46 anos, fala sobre o papel social do projeto. "Ai, é muito bom. Só assim a gente consegue mostrar para as pessoas que nós somos importantes, apesar das nossas deficiências", disse.
Mas se os usuários do projeto ficam agradecidos, aqueles que atuam para tornar essa realidade possível se setem verdadeiramente privilegiados. A professora de Educação Física Zoraide Tavares Simões fala como se sente quando está com os alunos. "Eu me sinto beneficiada, na verdade. Porque trabalhar com pessoas que realmente necessitam de alguma ajuda é revigorante. O projeto está há três anos funcionando e ainda precisa de muitas coisas, porém já favorece pessoas que tem mobilidade reduzida para ter um banho de mar, um lazer. Eu poderia estar trabalhando em outras áreas, mas aqui é onde eu quero estar e me sinto bem", conta.
O projeto Praia Acessível teve início em fevereiro de 2014, ficando localizado na Curva da Jurema. Em janeiro deste ano, por falta de balneabilidade, foi preciso migrar para a Praia de Camburi. As pessoas com mobilidade reduzida que quiserem participar do projeto podem ir até o local aos domingos, de 8h às 13h. Não é preciso se inscrever. 
Banho de Mar à Fantasiaem Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha informa que a atividade do Banho de Mar à Fantasia, do projeto Praia Legal em parceria com a Ceturb, vai acontecer para os usuários com mobilidade reduzida do município no próximo sábado, dia 25 de fevereiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Contêineres
Novo tarifaço: como ação dos EUA contra o Brasil traz risco à economia do ES
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com cartaz em defesa do Pix
PT vincula tarifaço a Flávio Bolsonaro e tenta emplacar rótulo de 'Tariflávio'
Segundo a Polícia Civil, a suspeita já havia trabalhado para a família da vítima e o crime teria sido premeditado.
Ex-cuidadora suspeita de matar idoso é presa em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados