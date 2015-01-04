Banhistas precisam gastar muito para curtir praia badalada no Espírito Santo

Para passar o dia na praia mais badalada do Espírito Santo é necessário colocar a mão no bolso e gastar muito. Na praia da Bacutia, em Guarapari, um coco, por exemplo, custa R$ 5. Para alugar uma cadeira e um guarda-sol o preço é R$ 30. E quem chega de carro e não consegue vaga precisa desembolsar de R$ 20 a R$ 30 em estacionamentos privados.

Mesmo com os preços salgados, a praia continua lotada em dias de sol, neste início de verão. No primeiro domingo de 2015, com sol forte, as areias da praia ficaram cheias de banhistas. Conhecida por ter muita gente bonita e exibindo a boa forma, a praia é sucesso entre os jovens, mas atrai gente de todas as idades.

Your browser does not support the audio element. Banhistas precisam gastar muito para curtir praia badalada no ES

Turista de Belo Horizonte, Minas Gerais, o metalúrgico Gilmar Neto disse que a Bacutia é uma das mais belas praias que já conheceu no país. No entanto, ele reclamou de alguns preços praticados na praia.

"É uma das praias mais bonitas que já conheci, muito linda, uma enseada muito bonita. O preço está caro, época de turismo, eles levantam o preço e acabam dificultando muitas vezes e encarecendo a viagem”, disse à Rádio CBN Vitória.

Entre os preços considerados ‘salgados’, estão o famoso queijo na brasa que custa R$ 5 o espeto. Uma garrafa de água mineral sai R$ 3 e uma lata de cerveja R$ 4. Os picolés, dependendo da marca e do sabor, variam de R$ 2,50 a R$ 7 e o milho verde sai a R$ 3,50. Famosas na praia, as batidinhas de fruta com vodka têm valores de R$ 10 a R$ 20.

Quem vai ao balneário em família, ou turma de amigos, opta por levar as bebidas e alguns alimentos de casa, como o estivador Rogério Pinto. “É muito salgado o preço aqui, não tem restaurantes, bares, precisa de mais opção, como quiosques, porque assim os ambulantes fazem a festa”, contou.