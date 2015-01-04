Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VERÃO 2015

Banhistas precisam gastar muito para curtir praia badalada no Espírito Santo

Para se ter ideia, na Bacutia, em Guarapari, o preço de um picolé pode chegar a R$ 7

Publicado em 04 de Janeiro de 2015 às 15:25

Publicado em 

04 jan 2015 às 15:25
Para passar o dia na praia mais badalada do Espírito Santo é necessário colocar a mão no bolso e gastar muito. Na praia da Bacutia, em Guarapari, um coco, por exemplo, custa R$ 5. Para alugar uma cadeira e um guarda-sol o preço é R$ 30. E quem chega de carro e não consegue vaga precisa desembolsar de R$ 20 a R$ 30 em estacionamentos privados.
Mesmo com os preços salgados, a praia continua lotada em dias de sol, neste início de verão. No primeiro domingo de 2015, com sol forte, as areias da praia ficaram cheias de banhistas. Conhecida por ter muita gente bonita e exibindo a boa forma, a praia é sucesso entre os jovens, mas atrai gente de todas as idades.
Banhistas precisam gastar muito para curtir praia badalada no ES
Turista de Belo Horizonte, Minas Gerais, o metalúrgico Gilmar Neto disse que a Bacutia é uma das mais belas praias que já conheceu no país. No entanto, ele reclamou de alguns preços praticados na praia.
"É uma das praias mais bonitas que já conheci, muito linda, uma enseada muito bonita. O preço está caro, época de turismo, eles levantam o preço e acabam dificultando muitas vezes e encarecendo a viagem”, disse à Rádio CBN Vitória.
Entre os preços considerados ‘salgados’, estão o famoso queijo na brasa que custa R$ 5 o espeto. Uma garrafa de água mineral sai R$ 3 e uma lata de cerveja R$ 4. Os picolés, dependendo da marca e do sabor, variam de R$ 2,50 a R$ 7 e o milho verde sai a R$ 3,50. Famosas na praia, as batidinhas de fruta com vodka têm valores de R$ 10 a R$ 20.
Quem vai ao balneário em família, ou turma de amigos, opta por levar as bebidas e alguns alimentos de casa, como o estivador Rogério Pinto. “É muito salgado o preço aqui, não tem restaurantes, bares, precisa de mais opção, como quiosques, porque assim os ambulantes fazem a festa”, contou.
Vendedor de coco, Ramon Alves contou que esta é uma oportunidade para lucrar no ano. Entre os ambulantes, a alegação é de que o preço praticado acompanha a inflação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados