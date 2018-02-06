Bandidos usam nome de diretor do Detran para golpes via WhatsApp

Uma tentativa de golpe aplicada via WhatsApp para suposta venda de carros, usando o nome de um diretor-técnico do Detran-ES, foi descoberta nesta terça-feira (06). A Polícia ainda não sabe se o golpe era aplicado por um criminoso ou por uma quadrilha.

A mensagem enviada pelo aplicativo usava o nome e a foto do diretor de Habilitação e Veículos do Detran, José Eduardo de Souza. O criminoso oferecia venda de carros que supostamente iriam a leilões do órgão e ainda garantia facilidades para baixar indevidamente multas de veículos. O estelionatário pedia um depósito de R$ 4 mil para carros e R$ 2 mil para motos.

Esses veículos estariam disponíveis com facilidades para transferência. Os golpistas chegavam a enviar fotos dos carros, pedir dados pessoais e ainda mandavam uma conta onde deveria ser feito um depósito para garantir a compra do carro. A mensagem ainda marcava um encontro com as vítimas no endereço de um antigo pátio do Detran.

A polícia não tem informações ainda se vítimas chegaram a fazer o depósito e ninguém foi preso, mas o golpe foi descoberto quando um casal interessado pelos carros oferecidos pelos golpistas foi até o antigo pátio do Detran e viu que não tinha nada lá. Eles seguiram, então, para a sede do órgão e pediram para falar com o diretor de Habilitação e Veículos. O próprio diretor chegou a receber prints de mensagens que usavam indevidamente o seu nome

Os veículos ofertados, relatados pelo casal, não constam e nunca constaram no sistema do Detran. As placas também não são do Espírito Santo.

Segundo a titular da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), Cláudia Dematté, os criminosos podem responder pelos crimes de estelionato, falsa identidade, calúnia e difamação.

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"Percebemos que tomou uma dimensão grande, tanto é que essas mensagens foram difundidas ou os prints foram difundidos pelo Whastapp. A Polícia está investigando, objetivando identificar esses estelionatários", comenta.

José Eduardo alertou que os leilões do Detran são feitos por meio eletrônico e que ninguém do órgão está autorizado a pedir dinheiro por mensagens.

"Semanalmente o Detran publica esses lotes no site deles, a pessoa clica nesse site. Isso é via eletrônico. O Detran não participa desse momento. É uma empresa credenciada para realizar os leilões eletrônicos. Quando ela faz a arrematação, ela tem que fazer o contato direto com a empresa que leiloou o veículo. O Detran não é envolvido nesse momento", alerta.