Bandidos são presos por aplicar golpes em locadoras de veículos

Dois bandidos foram presos em Guarapari acusados de aplicar um golpe contra uma locadora de veículos no Rio de Janeiro. A suspeita é que eles fazem parte de uma organização criminosa que atua também em São Paulo e no Espírito Santo, onde sete ocorrências foram registradas durante o mês de junho. De acordo com a Polícia Civil, os carros eram alugados pelos criminosos e revendidos para terceiros. A prisão foi realizada pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (28).

Após alugar os veículos, os criminosos passavam os carros para o nome de 'laranjas' e, em seguida, efetuavam a venda. O crime foi descoberto após Douglas Lopes Alencar, de 43 anos, e Francisco Bruno Barros Reis, de 25 anos, tentarem vender um veículo para o dono de uma revendedora de carros de Guarapari.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos alugaram um carro da marca Peugeot, no Rio de Janeiro, e levaram o veículo para Guarapari, onde efetuariam a troca por um Fiat Idea com o dono da revendedora. O comprador fez o levantamento do histórico do veículo e, ao constatar que o carro pertenceu a uma locadora, entrou em contato com o estabelecimento e constatou o golpe. O Fiat Ideia chegou ser entregue aos criminosos, mas foi recuperado pela polícia e devolvido ao dono.

A prisão dos dois suspeitos foi realizada pela Polícia Militar de Guarapari, que foi informada pela Polícia Civil sobre o golpe. Um terceiro suspeito, identificado apenas como Anderson, conseguiu fugir.

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DeFa), Rhaiana Bremenkamp, sete ocorrências foram registradas no Espírito Santo depois de a Polícia Civil alertar locadoras de carros sobre o golpe. A delegada também deixa uma recomendação para possíveis compradores.

“A população, se for comprar e verificar que na cadeia sucessória existe uma locadora de veículos, deve entrar em contato com a gente para não correr o risco de perder o bem depois”, frisou.

Segundo a delegada, ao ser preso, o acusado Francisco afirmou que foi contratado por Anderson, que está foragido, e que receberia R$ 1,5 mil pelo trabalho. Ele alegou que tinha pensão para pagar, por isso aceitou participar da ação. Francisco e Douglas informaram não saber dos golpes contra locadoras.