Bandidos rendem turistas dentro de quarto de hotel e roubam até anéis de safira

Dois hóspedes foram rendidos dentro do quarto de um hotel localizado na Praia do Canto, em Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (08). As vítimas, uma mulher de 47 anos e um português de 71, tinham acabado de chegar da praia. Os ladrões arrombaram o cofre da suíte e levaram dois anéis de safira, R$ 4 mil, cartões de crédito, um relógio e 600 Euros. Eles também roubaram um notebook, uma câmera fotográfica e dois celulares. Os criminosos falavam inglês.
De acordo com a cabo do Grupo de Apoio Operacional (GAO) da Polícia Militar, Roseana do Carmo, ao entrarem no quarto os turistas perceberam que havia dois homens dentro do banheiro. Após isso os criminosos usaram o fio do telefone fixo para amarrar as mãos das vítimas. Uma manta também foi utilizada para tampar o rosto do casal.
Bandidos rendem turistas dentro de quarto de hotel e roubam até anel de safira
Depois que os criminosos foram embora o homem conseguiu cortar o fio de telefone com uma tesoura e foi até a recepção pedir ajuda. De acordo com a cabo do Carmo, a polícia ainda não sabe como os bandidos entraram e saíram do hotel. A porta do quarto não foi arromba.Segundo a cabo do Carmo, as vítimas foram ameaçadas. “Segundo ele, havia uma tentativa dos meliantes em falar inglês, eles foram ameaçados, os ladrões estavam com armas de fogo. A ameaça era para que eles não tirassem o cobertor do rosto, para que eles não fossem identificados posteriormente”, afirmou à Rádio CBN Vitória.Após o crime, policiais militares vistoriaram todo o hotel, mas nada foi encontrado. “Fizemos uma varredura desde a caixa d'água até o primeiro andar, o hotel tem 10 andares, mais de 140 apartamentos, fizemos uma varredura em todos os apartamentos, juntamente com os funcionários do hotel, os hóspedes ficaram na recepção até o fim da busca e não encontramos nada. O hotel está liberado e os ladrões, infelizmente, fugiram”, disse à Rádio CBN.Os turistas moram em Portugal e chegaram em Vitória na última sexta-feira (02). Eles se hospedaram no hotel no sábado. O casal ocupava uma suíte no 10º andar. O caso será investigado pela Delegacia Patrimonial.A assessoria de imprensa do Hotel Ibis informou que está colaborando com o trabalho da polícia e aguarda a conclusão da investigação para se pronunciar.