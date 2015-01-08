Bandidos rendem turistas dentro de quarto de hotel e roubam até anéis de safira

Dois hóspedes foram rendidos dentro do quarto de um hotel localizado na Praia do Canto, em Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (08). As vítimas, uma mulher de 47 anos e um português de 71, tinham acabado de chegar da praia. Os ladrões arrombaram o cofre da suíte e levaram dois anéis de safira, R$ 4 mil, cartões de crédito, um relógio e 600 Euros. Eles também roubaram um notebook, uma câmera fotográfica e dois celulares. Os criminosos falavam inglês.

Depois que os criminosos foram embora o homem conseguiu cortar o fio de telefone com uma tesoura e foi até a recepção pedir ajuda. De acordo com a cabo do Carmo, a polícia ainda não sabe como os bandidos entraram e saíram do hotel. A porta do quarto não foi arromba.Segundo a cabo do Carmo, as vítimas foram ameaçadas. “Segundo ele, havia uma tentativa dos meliantes em falar inglês, eles foram ameaçados, os ladrões estavam com armas de fogo. A ameaça era para que eles não tirassem o cobertor do rosto, para que eles não fossem identificados posteriormente”, afirmou à Rádio CBN Vitória.Após o crime, policiais militares vistoriaram todo o hotel, mas nada foi encontrado. “Fizemos uma varredura desde a caixa d'água até o primeiro andar, o hotel tem 10 andares, mais de 140 apartamentos, fizemos uma varredura em todos os apartamentos, juntamente com os funcionários do hotel, os hóspedes ficaram na recepção até o fim da busca e não encontramos nada. O hotel está liberado e os ladrões, infelizmente, fugiram”, disse à Rádio CBN.Os turistas moram em Portugal e chegaram em Vitória na última sexta-feira (02). Eles se hospedaram no hotel no sábado. O casal ocupava uma suíte no 10º andar. O caso será investigado pela Delegacia Patrimonial.A assessoria de imprensa do Hotel Ibis informou que está colaborando com o trabalho da polícia e aguarda a conclusão da investigação para se pronunciar.