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ATAQUES

Bandidos promovem onda de ataques nas principais avenidas de Vitória

Moradores de vários bairros de Vitória ficaram reféns da violência nesta sexta-feira. Sete suspeitos de participarem da ação foram presos

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 18:55

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

14 fev 2020 às 18:55
Tiroteios, carros e ônibus queimados, toque de recolher no comércio. Moradores de Vitória viveram uma manhã de terror nesta sexta-feira depois que criminosos fizeram uma onda de ataques nas principais avenidas da capital.
Dois ônibus foram apedrejados e outro queimado. Os bandidos ainda colocaram fogo em um veículo de passeio e jogaram pedras em pelo menos outros três. Os ataques começaram pela manhã. Pelo menos quatro avenidas de grande circulação foram alvo de bandidos em menos de três horas.
Bandidos promoveram uma onda de ataques nas principais avenidas da capital do Espírito Santo
Sete pessoas foram presas suspeitas de terem ligação com os ataques, segundo o secretária Estadual de Segurança Pública. A pasta investiga a possibilidade da ação criminosa ter sido motivada pela morte de um jovem de 17 anos durante um confronto entre policiais e criminosos no Complexo da Penha, região de intenso domínio do tráfico de drogas.
Além do comércio, unidades de saúde e escolas em vários bairros não funcionaram nesta sexta-feira. O campus de Vitória Instituto federal do espírito Santo também cancelou as aulas por insegurança.
Em sua conta no Twitter, o governador Renato Casagrande disse que a ação dos bandidos é uma reação dos criminosos contra a ocupação da PM em bairros da capital, como Itararé e Gurigica. E prometeu que a polícia vai atuar com mais força.

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