Loja arrombada na Serra Crédito: Caíque Verli

Mais uma loja de eletrodomésticos foi arrombada na Grande Vitória. O alvo na madrugada desta terça-feira (21) foi uma unidade da rede Sipolatti na avenida Central, em Laranjeiras, na Serra. É a quarta vez que uma loja da rede foi arrombada em menos de um mês na Grande Vitória. O arrombamento envolveu quatro bandidos e aconteceu às 2h50. A agilidade dos criminosos chamou a atenção: o grupo usou um carro, um Ônix prata, para arrebentar a porta e entrou com o veículo e tudo dentro da loja.

A gangue levou menos de um minuto e meio para invadir, quebrar mostruários, pegar os produtos, como TVs, celulares e pelo menos oito notebooks e fugir. Esse foi o tempo entre o acionamento do alarme até a chegada da Polícia.

Your browser does not support the audio element. Bandidos levam mercadorias em menos de 2 minutos após arrombar loja

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A rede calcula que, com a ocorrência desta terça-feira, a empresa soma um prejuízo de mais de R$ 140 mil com esses arrombamentos. As outras lojas que foram arrombadas ficam em Porto Canoa, também na Serra, e na Vila Rubim, em Vitória. Todos os crimes tiveram dinâmicas parecidas, com uso de carro para arrombar as lojas.

Essa prática deixa funcionários e clientes desses locais bastante assustados. A empresa pensa em pedir à Prefeitura autorização para colocar gelo-baiano (blocos de concreto) na calçada para dificultar a ação dos criminosos. O gerente regional da rede, Joílson Correa, também fala da possibilidade de fechamento de lojas por causa da onda de violência.

"Nós tivemos a Greve dos Caminhoneiros, que causou bastante prejuízo, e agora esses arrombamentos. Não está dando porque nesses seis meses que a gente trabalhou em 2018, o nosso lucro está sendo todo perdido com esses arrombamento", lamenta Correa.