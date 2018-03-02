Delegacia desativada no Centro de Vitória Crédito: Caíque Verli

Um depósito da Polícia Civil no Centro de Vitória foi invadido por quatro criminosos, entre eles um adolescente de 16 anos. Eles foram detidos em flagrante pela Guarda Municipal de Vitória, na manhã desta sexta-feira (02).

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, os criminosos quebraram uma janela do segundo andar do prédio e estavam levando material apreendido pela polícia, como uma munição de calibre restrito, 43 papelotes de cocaína, 20 buchas de maconha, balanças de precisão e até três rádios comunicadores.

Your browser does not support the audio element. Bandidos invadem depósito da Polícia Civil em Vitória

Quando a Guarda Municipal chegou ao local, os agentes flagraram dois dos suspeitos escondidos no sexto andar do edifício, fazendo uso de droga. As grades, portas e os armários do prédio estavam arrombados e vários documentos espalhados pelo chão, de acordo com o relato dos agentes à Polícia Civil. Próximos aos dois, foi encontrado uma bolsa, que estaria sendo usada para carregar o material roubado.

Testemunhas relataram à Guarda que outros dois criminosos já tinham saído do depósito antes da chegada dos agentes. Após fazer uma ronda nas proximidades do prédio, os guardas conseguiram deter os outros dois suspeitos em uma rua no bairro Cidade Alta, entre eles o menor de idade.

Os quatro detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. Até o fechamento desta reportagem a Polícia Civil não informou se eles tinham sido autuados e se ficaram presos. Por isso, a identidade deles não está sendo divulgada.

O prédio tem oito andares e fica localizado na Escadaria Maria Ortiz. Ele foi cedido pela Vale ao Governo do Estado e servia de sede para quatro delegacias, que foram transferidas do local. O espaço encontra-se em estado de abandono, sem segurança e com muita sujeira, incluindo dejetos de animais, segundo moradores da região e o Sindicato dos Policiais Civis do Estado Espírito Santo (Sindipol-ES). Várias janelas estão quebradas e o edifício não tem acessibilidade.

Hoje, no espaço, funciona uma espécie de depósito da Polícia Civil, guardando documentos e materiais apreendidos, incluindo objetos de valor, como bicicletas.

O presidente do Sindipol, Jorge Emílio Leal, diz que o edifício estava caindo aos pedaços."O prédio se encontrava em total situação de abandono, presença de ratos, baratas, pombos e isso gera várias doenças. Extintores de incêndio vencidos, há riscos de incêndio porque tem vários papeis lá, documentos”, protesta.