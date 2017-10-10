Bandido mais procurado do ES é preso durante operação em Vitória

O bandido mais procurado do Espírito Santo foi capturado em uma operação no Bairro da Penha, em Vitória. Segundo a Secretaria De Estado da Segurança Pública (Sesp), Giovani Otacílio, vulgo “Paraíba”, de 36 anos, era o número 1 do top 10 dos mais procurados e comandava o tráfico na região. A ação foi realizada na tarde desta segunda-feira. Também foi preso Lázaro Mendes, 26 anos, que atuava como segurança do traficante. Giovani possui nove mandados de prisão por homicídios e outros crimes, além de duas condenações - uma delas por mais de 20 anos. A Polícia Civil tentava capturar Giovani há dois anos. Ele fazia parte da facção conhecida como Trem Bala.

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A prisão aconteceu no Bairro Gurigica, em uma residência próxima ao Bairro da Penha. Os policiais chegaram de surpresa, sem que os membros da organização criminosa pudessem avisar por meio de fogos de artifício.

VÍDEO DE PARAÍBA EM BAILE FUNK

De acordo com o superintendente operacional da Polícia Civil, João Calmon, a equipe já sabia que todas as tardes Giovani dormia e a operação foi realizada em uma segunda-feira também para evitar chamar a atenção. “Ele não contava que em uma segunda-feira 20 ou 25 policiais estariam ao seu redor. Então os indivíduos, os fogueteiros, não tiveram tempo de reagir”, explicou.

No dia primeiro de agosto, outra operação foi realizada no Bairro da Penha, onde 12 foram presos, incluindo pessoas apontadas como influentes na quadrilha, como a mulher de Giovani, que está solta novamente. Em um vídeo divulgado, Giovani Otacílio em um baile funk, em meio a outras pessoas ostentando armas.

A operação deflagrada na segunda-feira (10) foi batizada de Águia Zero Um, nome que os outros criminosos chamavam pelos rádios comunicadores.

APREENSÕES