Bandes tem prejuízo de R$ 20 milhões no primeiro semestre de 2017

Bandes vai selecionar cinco fundos de investimento Crédito: Cloves Louzada/Arquivo

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) teve um prejuízo de R$ 20 milhões no primeiro semestre de 2017.

Apesar do número expressivo, o presidente do Bandes Aroldo Natal Silva Filho diz que o resultado era esperado e é “momentâneo”. Ele destaca que o principal fator que causou o prejuízo foi a crise hídrica no Estado, que prejudicou as atividades do setor rural.

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Como grande parcela da carteira de crédito da instituição é destinada ao setor rural, o aumento da inadimplência entre os produtores prejudicados pela seca impactou os resultados do banco.

"Esse resultado já era esperado. O Estado viveu uma crise hídrica sem precedentes, o que gerou com que os produtores não conseguiram honrar suas parcelas", explicou.

Além dos efeitos da crise hídrica, ele cita o Programa de Demissão Voluntária (PDV), que vai gerar uma economia de cerca de R$ 8 milhões ao ano para a instituição, mas, que neste primeiro momento, causa prejuízo.

Vinte e seis funcionários aderiram ao programa, já finalizado e considerado como um sucesso pela administração do banco."O impacto do PDV foi neste ano. Custou algo em torno de R$ 15 milhões (de indenizações) ao banco e será pago em 22 meses. Mas isso vai gerar uma economia na folha de pagamento em torno de 21%. Foi uma coisa boa e necessária para o banco, mas neste primeiro momento gera um impacto", argumenta.