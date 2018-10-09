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Goiabeiras

Bandeira em frente ao teatro da Ufes não tem ligação com o PT

A bandeira foi hasteada no dia primeiro de outubro, mas não é vermelha. É da cor rosa

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 11:01

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

09 out 2018 às 11:01
Ouvintes enviaram mensagens para a Rádio CBN Vitória questionando a cor de uma bandeira hasteada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em frente ao Teatro Universitário, no campus de Goiabeiras, em Vitória. As informações eram de que o tecido seria da cor vermelha e que isso representaria uma defesa do Partido dos Trabalhadores durante o segundo turno das eleições presidenciais, entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Vamos às explicações:
Bandeira é rosa e foi colocada por causa da campanha Outubro Rosa Crédito: Caíque Verli
A reportagem foi ao local e constatou que a bandeira é rosa. Entramos também em contato com a assessoria de imprensa da universidade, que esclareceu que ela sempre é colocada durante o mês de outubro por causa da campanha Outubro Rosa, que lembra as mulheres sobre a prevenção ao câncer de mama.
Bandeira em frente ao teatro da Ufes não tem ligação com o PT
A bandeira foi hasteada no dia primeiro de outubro, em uma cerimônia com a presença do reitor Reinaldo Centoducatte, a vice-reitora Ethel Maciel e representantes de associações de combate ao câncer. Segundo a Ufes, visa à conscientização da população para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, que tem altas chances de cura quando descoberto em fase inicial. Vários outros prédios públicos também colocaram bandeiras e faixas da mesma cor para fazer o alerta sobre a doença.

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