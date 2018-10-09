Ouvintes enviaram mensagens para a Rádio CBN Vitória questionando a cor de uma bandeira hasteada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em frente ao Teatro Universitário, no campus de Goiabeiras, em Vitória. As informações eram de que o tecido seria da cor vermelha e que isso representaria uma defesa do Partido dos Trabalhadores durante o segundo turno das eleições presidenciais, entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Vamos às explicações:

Bandeira é rosa e foi colocada por causa da campanha Outubro Rosa Crédito: Caíque Verli

A reportagem foi ao local e constatou que a bandeira é rosa. Entramos também em contato com a assessoria de imprensa da universidade, que esclareceu que ela sempre é colocada durante o mês de outubro por causa da campanha Outubro Rosa, que lembra as mulheres sobre a prevenção ao câncer de mama.

Your browser does not support the audio element. Bandeira em frente ao teatro da Ufes não tem ligação com o PT