Bancos sociais impulsionam empreendedores e mudam realidade de comunidades no ES

João Emanuel, de 79 anos, é o responsável pelo Banco Verde Vida, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Imagine um banco onde a segurança não é medida por portas giratórias ou por detectores de metal, mas pela confiança e união da comunidade. Um lugar onde você pode entrar livremente, sem as barreiras típicas das instituições financeiras tradicionais. Ouça a reportagem completa!

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL VINICIUS ZAGOTO - BANCOS SOCIAIS - 03-06-25

Essa realidade, que à primeira vista parece improvável, se concretiza em São Benedito, Vitória, e em Aribiri, Vila Velha.

Historicamente associadas a notícias de violência e tráfico de drogas, essas comunidades decidiram escrever sua própria narrativa. Em vez de se curvar ao estigma, seus moradores se uniram em uma rede de empreendedorismo colaborativo, transformando o potencial local em desenvolvimento mútuo.