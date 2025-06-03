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Reportagem especial

Bancos sociais impulsionam empreendedores e mudam realidade de comunidades no ES

Banco do Bem e Verde Vida oferecem créditos a pequenos comerciantes e criam uma rede de oportunidades em locais marcados pela violência

Publicado em 03 de Junho de 2025 às 17:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 jun 2025 às 17:44
João Emanuel, de 79 anos, é o responsável pelo Banco Verde Vida, em Vila Velha
João Emanuel, de 79 anos, é o responsável pelo Banco Verde Vida, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Imagine um banco onde a segurança não é medida por portas giratórias ou por detectores de metal, mas pela confiança e união da comunidade. Um lugar onde você pode entrar livremente, sem as barreiras típicas das instituições financeiras tradicionais. Ouça a reportagem completa!
ESPECIAL VINICIUS ZAGOTO - BANCOS SOCIAIS - 03-06-25
Essa realidade, que à primeira vista parece improvável, se concretiza em São Benedito, Vitória, e em Aribiri, Vila Velha.
Historicamente associadas a notícias de violência e tráfico de drogas, essas comunidades decidiram escrever sua própria narrativa. Em vez de se curvar ao estigma, seus moradores se uniram em uma rede de empreendedorismo colaborativo, transformando o potencial local em desenvolvimento mútuo.
Por meio do empreendedorismo, os moradores têm conseguido, pouco a pouco, mudar a realidade ao redor e aquilo que é retratado sobre as comunidades nos noticiários, gerando emprego, renda e oportunidades.

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