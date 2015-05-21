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SAÚDE

Bancos de leite registram baixa doação no Espírito Santo

O ideal é que as doações chegassem a dois ou três litros de leite por dia. Mas a realidade se restringe a meio litro por dia em uma das unidades, na Grande Vitória

Publicado em 21 de Maio de 2015 às 17:21

Publicado em 

21 mai 2015 às 17:21
O leite materno é alimento essencial para o desenvolvimento saudável do bebê. Rico em substâncias nutritivas e anticorpos é recomendado que seja fonte exclusiva de alimentação da criança até o seis meses de vida. Mas, nem todos tem a sorte de dispor deste benefício, já que a produção da mãe pode ser escassa. A alternativa para essas crianças são os bancos de leite, que no Espírito Santo sofrem com a baixa doação.Um exemplo desse problema é o Banco de Leite do Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves, conhecido como Hospital Infantil de Vila Velha. O ideal é que as doações chegassem a dois ou três litros de leite por dia. Mas a realidade se restringe a meio litro por dia. No estoque há apenas 15 litros. Em uma conta rápida, se a cada dia forem necessários dois a três litros, em cinco não haveria mais leite no hospital. A escassez também se repete nos outros seis bancos existentes no Estado.A coordenadora da unidade no Hospital Infantil de Vila Velha, Rosa Albuquerque, afirma que é necessário campanhas regulares para arrecadar grandes quantias de leite. "Priorizamos os mais prematuros e os casos mais graves. Mas o ideal é que pudéssemos suprir a necessidade de toda a UTI neo-natal com leite humano pasteurizado. Periodicamente precisamos conscientizar as mães para elas doarem esse excedente. Nós vamos até a casa delas buscar esse leite", disse à Rádio CBN Vitória.
Bancos de leite registram baixa doação no ES
Excesso de leiteRainã Maier, 25 anos, é um exemplo de mãe que sabe da importância de ter o produto disponível no banco de leite e colaborar com a doação. Seu filho João, atualmente com um ano e quatro meses, não conseguia sugar o leite quando nasceu. Acreditando não estar produzindo o líquido, Rainã procurou o banco de leite do Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória, e descobriu que o caso dela era o outro: a mulher produzia leite em excesso, o que dificultava a amamentação da criança. Diante disto, Rainã não pensou duas vezes na hora de doar, já que se havia leite suficiente para o filho e as demais crianças que necessitavam."Se eu posso amamentar meu filho e outros bebês que precisam, com certeza eu vou doar. Tive dificuldade logo na primeira noite em que estava em casa com meu filho. Pensei que não podia amamentá-lo", disse. Rainã começou a doar leite a partir da segunda semana do nascimento do filho João. A ação durou seis meses e o material era enviado uma vez por semana. A produção era tanta, que resultava em cinco potes grandes.
Benefícios ao doar
A fisioterapeuta Marina Líbera, 31 anos, se tornou doadora com a chegada de Maria Antônia, que atualmente está com três anos. Com o nascimento do segundo filho, o pequeno José Pedro, de um mês e meio, ela continua sendo doadora. A cada doação são quase 400 ml de leite. Mariana ressalta os benefícios de quem doa.
"Eu me sinto abençoada. Vejo meus filhos saudáveis e é como se eu pudesse agradecer por isso, por ter tanto leite e dar saúde aos meus filhos e outras crianças. Me sinto 'mãe de leite' mesmo de várias crianças que estão na UTI neo-natal, que eu nem conheço. Quando o rapaz vem buscar o leite, sei que está indo um pouquinho de amor naquele pote. E o amor também alimenta", afirmou.
Não há prejuízos para as mulheres que decidem doar. Mas há vários benefícios, entre eles é o controle da produção. Rosa Albuquerque, do banco de leite do Hospital Infantil de Vila Velha, explicou que, às vezes, se a mulher não retirar o excesso do leite, ele pode empedrar e as complicações disso podem trazer graves problemas à saúde.
A Campanha Nacional de Doação de Leite Materno, lançada nesta semana, tem como tema "Seja doadora de leite materno e faça a diferença na vida de muitas crianças". O objetivo é aumentar as doações principalmente para bebês prematuros. Atualmente, o volume de leite materno coletado no Brasil representa de 55% a 60% da real demanda no país.
Bancos de leite humano no Estado
Hospital Estadual Infantil e Maternidade de Vila Velha – Funciona das 08 às 17 horas.
Endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, 918, Soteco, Vila Velha.
Contato: 3636-3151
Hospital Estadual Dório Silva – funciona de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas.
Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, s/n, Laranjeiras, Serra.
Contato: 3138-8905
Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo (HPM)
Endereço: Bento Ferreira, em Vitória
Contato: 3636-6568
Hospital das Clínicas (referência do Estado) – funciona das 08 às 21 horas, de segunda a sexta-feira.
Endereço: Avenida Marechal Campos, s.nº, Maruípe.
Contato: 3335-7424 – 3335-7377
Santa Casa de Misericórdia – funciona das 07 às 16 horas, de segunda a sexta-feira
Endereço: Rua Dr. João dos Santos Neves, 143, Vila Rubim, Vitória.
Contato: 3212-7246
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – Funciona das 07 às 17 horas, de 2ª a 6ª feira.
Endereço: Rua Anacleto Ramos, 55, Bairro Ferroviários.
Contato: (28) 3521-7045
Hospital e Maternidade São José, Colatina – funciona das 07 às 17h20
Endereço: Ladeira Cristo Rei, Centro de Colatina
Contato: (27) 2102-2100

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