Bancos de Cariacica vão ter vigilantes 24 horas por dia Crédito: Arquivo

Uma nova lei aprovada pela Câmara de Vereadores obriga que todos os bancos e cooperativas de crédito de Cariacica passem a ter vigilantes trabalhando 24 horas por dia. A lei passou a valer no último dia 20 de fevereiro. De acordo com o autor do projeto, o vereador André Lopes, a fiscalização será feita pela Secretaria de Defesa Social da cidade.

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A principal motivação da nova lei é o aumento da segurança nas agências. Cariacica tem aproximadamente 40 bancos e cooperativas de crédito e, com a obrigação da utilização de mais vigilantes, o vereador André Lopes estima que sejam criados até 100 novos postos de trabalho.

"A nossa expectativa é para que gere, de imediato, de 50 a 100 novos postos de trabalho no primeiro semestre. Além, é claro, de beneficiar também os bancários, com a segurança dentro dos bancos", avaliou o vereador.

De acordo com o texto da lei, os locais que não obedecerem à nova regulamentação estão sujeitos a uma multa diária no valor de duas VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), o que equivale a pouco mais de R$ 6 reais por dia. No entanto, o não cumprimento da lei por mais de 90 dias pode ocasionar no cancelamento do alvará de licença da agência bancária.

Na avaliação de Carlos Pereira Araújo, diretor do Sindibancários, a obrigação de ter um vigilante 24 horas por dia é boa para a categoria, vai aumentar a segurança dos funcionários das agências e diminuir os riscos de assaltos.

A CBN Vitória entrou em contato com Associação dos Representantes de Banco do Espírito Santo para um pedir um posicionamento sobre a nova lei de Cariacica, mas não recebeu uma resposta até o fechamento da reportagem.