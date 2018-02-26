Uma nova lei aprovada pela Câmara de Vereadores obriga que todos os bancos e cooperativas de crédito de Cariacica passem a ter vigilantes trabalhando 24 horas por dia. A lei passou a valer no último dia 20 de fevereiro. De acordo com o autor do projeto, o vereador André Lopes, a fiscalização será feita pela Secretaria de Defesa Social da cidade.
Bancos de Cariacica vão ter vigilantes 24 horas por dia
A principal motivação da nova lei é o aumento da segurança nas agências. Cariacica tem aproximadamente 40 bancos e cooperativas de crédito e, com a obrigação da utilização de mais vigilantes, o vereador André Lopes estima que sejam criados até 100 novos postos de trabalho.
"A nossa expectativa é para que gere, de imediato, de 50 a 100 novos postos de trabalho no primeiro semestre. Além, é claro, de beneficiar também os bancários, com a segurança dentro dos bancos", avaliou o vereador.
De acordo com o texto da lei, os locais que não obedecerem à nova regulamentação estão sujeitos a uma multa diária no valor de duas VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), o que equivale a pouco mais de R$ 6 reais por dia. No entanto, o não cumprimento da lei por mais de 90 dias pode ocasionar no cancelamento do alvará de licença da agência bancária.
Na avaliação de Carlos Pereira Araújo, diretor do Sindibancários, a obrigação de ter um vigilante 24 horas por dia é boa para a categoria, vai aumentar a segurança dos funcionários das agências e diminuir os riscos de assaltos.
A CBN Vitória entrou em contato com Associação dos Representantes de Banco do Espírito Santo para um pedir um posicionamento sobre a nova lei de Cariacica, mas não recebeu uma resposta até o fechamento da reportagem.
Em nota, a prefeitura Cariacica explicou que esta lei foi sancionada com base jurídica em precedente do Superior Tribunal Federal (STF), que permite aos municípios regularem dispositivos de segurança em agências bancárias. As prefeituras de Serra, Vitória e Vila Velha informaram que não existem projetos semelhantes em andamento nas cidades.