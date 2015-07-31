Banco do Brasil vai leiloar imóvel por R$ 53 milhões na Enseada do Suá

O mercado imobiliário capixaba vive dias movimentados. Não, a crise que impõe uma paradeira ao segmento não acabou. Muito pelo contrário! O que trouxe o burburinho de volta à cena é um leilão que o Banco do Brasil marcou para o próximo dia 28 de agosto. Estará à disposição de quem quiser uma área de 11,4 mil metros quadrados no coração da Enseada do Suá, em Vitória, um dos bairros mais valorizados do Espírito Santo.

A crise está aí e é grave, mas em se tratando de Vitória, uma das capitais com menos áreas à disposição para construção no país, um terreno com esse tamanho e localização vale ouro. O lance mínimo pelo espaço, ocupado pelo BB há mais de 30 anos, é de R$ 53,49 milhões. Funcionam ali os setores de distribuição de malotes e compensação de cheques.

O leilão foi oficialmente aberto na última quarta-feira, 29, pela internet, e segue até o dia 28 de agosto, quando os lances também poderão acontecer pessoalmente, a partir das 11 horas, no Sheraton Vitória Hotel. Segundo Ayrton Porto Filho, leiloeiro responsável pela condução das negociações, as expectativas são as melhores possíveis.

Com a desvalorização do real em relação ao dólar, os responsáveis pelo leilão esperam receber lances até de fora do país. Apesar do momento difícil, é na crise que acontecem as oportunidades. “Esse é o último lote nessas proporções, com essas características, na Enseada do Suá. É extraordinário e único. Já temos recebidos algumas consultas de empreendedores interessados em participar do leilão”, afirma.

Conselheiro da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado, Rodrigo Almeida classifica a área como “excelente, como poucas que podem existir em Vitória”. Entretanto, o valor é considerado muito elevado por ele. “Na atual realidade, não consigo imaginar quem seria o possível comprador”.

Fazendo caixa

Com a venda do ativo, a instituição dá sequência ao plano de desfazer de parte de seu patrimônio em imóveis, negócio que pode render mais de R$ 1 bilhão à instituição até 2016. A operação, chamada tecnicamente de “desmobilização” foi iniciada em 2014.

“É um movimento comum de todos os bancos reduzir os ativos imobilizados. Vários deles criaram fundos, venderam as agências e passaram a ser inquilinos. É uma forma de aumentar a liquidez, já que o negócio dessas instituições é dinheiro e não imóveis”, assinala Rodrigo Almeida.

A área é ocupada pela instituição desde a década de 80. No local, funcionavam as áreas de gestão de pessoas e Assistência dos Funcionários (Cassi). Ainda se mantêm no imóvel alguns setores como distribuição de malotes e compensação de cheques. Em caso de sucesso do leilão, o banco terá até 30 de outubro deste ano para desocupar a área.

O Banco do Brasil foi procurado e, por meio de sua assessoria de comunicação, confirmou que o leilão está em andamento, mas preferiu não passar mais detalhes da transação.

Espaço pode receber duas torres

O leiloeiro ainda não bateu o martelo, mas especialistas do mercado imobiliário já especulam o que deve acontecer com a área do Banco do Brasil, após a venda. O Plano Diretor Urbano (PDU) permite no local a construção de 26,4 mil metros quadrados de área privativa. “Pode receber duas torres grandes, uma comercial e outra residencial, com área de vivência e restaurantes”, avalia o consultor imobiliário, José Luiz Kfuri.