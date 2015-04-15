A Agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Resplendor, em Itapoã, Vila Velha, encerrou o expediente mais cedo, na tarde desta terça-feira (14), após uma tentativa de roubo. A informação é da assessoria de imprensa do banco. A Polícia Militar capturou um suspeito. Ele foi encaminhado à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP). A PM acredita que o suspeito faça parte de uma quadrilha especializada no crime conhecido como 'saidinha de banco'. De acordo com o sargento Braga, o acusado estava dentro do banco se preparando para assaltar algum cliente que tivesse retirado dinheiro da conta. Porém, o tesoureiro da agência deixou uma das portas do interior do banco aberta e o acusado aproveitou a situação para roubar um malote. Não havia dinheiro no malote, apenas chaves dos caixas eletrônicos.
Banco do Brasil encerra atendimento mais cedo após tentativa de roubo em Vila Velha
“Ele pegou o malote e saiu, só que os vigilantes perceberam a ação, o alarme foi acionado e o indivíduo foi detido. Só um foi preso, mas segundo informações, tinha mais gente da quadrilha dentro e do lado de fora do banco, que ajudaria no roubo”, disse à Rádio CBN.
Policiais militares chegaram rapidamente na agência e detiveram o suspeito. Os clientes do banco que passaram pelo local foram surpreendidos com o fechamento da agência. Um cartaz afixado no vidro informava que na tarde desta terça-feira não haveria expediente ao público. A assessoria de imprensa do banco informou que por motivo de segurança a agência ficou fechada durante a tarde. A assessoria acrescentou que o atendimento será normalizado no restante desta semana.