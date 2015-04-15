Banco do Brasil encerra atendimento mais cedo após tentativa de roubo em Vila Velha

A Agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Resplendor, em Itapoã, Vila Velha, encerrou o expediente mais cedo, na tarde desta terça-feira (14), após uma tentativa de roubo. A informação é da assessoria de imprensa do banco. A Polícia Militar capturou um suspeito. Ele foi encaminhado à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP). A PM acredita que o suspeito faça parte de uma quadrilha especializada no crime conhecido como 'saidinha de banco'. De acordo com o sargento Braga, o acusado estava dentro do banco se preparando para assaltar algum cliente que tivesse retirado dinheiro da conta. Porém, o tesoureiro da agência deixou uma das portas do interior do banco aberta e o acusado aproveitou a situação para roubar um malote. Não havia dinheiro no malote, apenas chaves dos caixas eletrônicos.