Banco Central admite dificuldade por falta de moeda no país

As moedas estão reduzindo no país. Ao menos essa é a percepção de comerciantes. O Banco Central do Brasil admite que existe uma dificuldade decorrente da falta de circulação de todas as moedas e um dos motivos é que as pessoas estão guardando em casa, também com o uso de cofrinhos.

O Banco Central iniciou uma campanha no final de agosto falando sobre a situação, apesar de dizer que a quantidade de moedas que hoje existe em circulação é suficiente para o suprimento da população. Mas tem gente guardando moedas demais.

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O gerente de um cinema de um shopping de Jardim da Penha, em Vitória, Talmon Júnior, sente na pele a situação e fez até um campanha própria para conseguir moedas: quem levar R$ 50,00 em notas de R$ 2,00 e moedas de R$ 1,00 e de R$ R$ 0,50 ganha uma cortesia no estabelecimento. A ideia deu tanto certo que até os lojistas vão ao cinema só para trocar as moedas. “Estacionamento pede ajuda, as lojas em geral. A gente brinca que virou um banco aqui dentro. A falta de troco gera estresse e estressado é difícil fazer um atendimento com astral”, explica.

Talmon fez campanha para que os clientes retirassem as moedas de casa Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

Segundo Talmon, teve clientes que levaram altos valores em moedas, que chegam a até R$ 1 mil. A campanha continua, segundo ele, e ganhou repercussão pelas redes sociais também.

Para suprir as moedas que falta, a Casa da Moeda produz mais. No ano passado foram 761,3 milhões de novas moedas, 11% superior a 2015. Em 2017, até o final de julho, foram mais de 430 milhões de moedas produzidas, segundo o Banco Central do Brasil.

Para o diretor da Federação de Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), Ilson Xavier Bozi, a falta de moeda atrapalha o trabalho dos comerciantes e impacta também no atendimento ao consumidor. “É importantíssimo e imprescindível. Sem a moeda para dar o troco você acaba arredondando os valores para cima ou para baixo, mas tem cliente que não quer e quer o justo e criam alguns impasses. E você tem consumidor de todos os tipos, o compreensível e o não compreensível”, acrescenta.