Bancários capixabas protestaram contra o Projeto de Lei 4330, que libera a terceirização em todas as atividades nas empresas, em um “pedalaço”, na manhã deste domingo (21), na Praia de Camburi, em Vitória. Os trabalhadores são contra o polêmico projeto, já aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado, que autoriza a terceirização de funcionários que desempenham a atividade fim de uma empresa. No protesto, os bancários montaram um boneco de um fantasma, com o número 4330, que chamou a atenção por onde passou. O criador do boneco, Wilson Junior, explica o que ele representa.

Your browser does not support the audio element. Bancários fazem pedalaço em protesto contra a terceirização

“Esse boneco representa o fantasma da terceirização. Se ele for aprovado, os trabalhadores não têm noção do que vai acontecer. Fiz esse boneco assustador para as pessoas se alertarem sobre esse projeto. É a morte do trabalhador, a perda de direitos, perda de postos de trabalho”, explicou à Rádio CBN Vitória.

O coordenador-geral do Sindicato dos Bancários do Estado, Jessé Alvarenga, disse que a classe está atenta e temerosa com o projeto e, por isso, realizou a manifestação. O sindicalista diz que o movimento faz parte da construção de uma greve geral.

“Os bancários serão a classe mais atignida. As atividades fim, como bancário e gerente poderão ser terceirizadas, rasgando nossos acordos coletivos”, afirmou.