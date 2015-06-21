Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PL 4330

Bancários fazem 'pedalaço' em protesto contra a terceirização

O PL 4330 tramitava há mais de 10 anos na Câmara e foi aprovado em abril e seguiu para apreciação do Senado, que deve acontecer ainda neste ano

Publicado em 21 de Junho de 2015 às 15:33

Publicado em 

21 jun 2015 às 15:33
Bancários capixabas protestaram contra o Projeto de Lei 4330, que libera a terceirização em todas as atividades nas empresas, em um “pedalaço”, na manhã deste domingo (21), na Praia de Camburi, em Vitória. Os trabalhadores são contra o polêmico projeto, já aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado, que autoriza a terceirização de funcionários que desempenham a atividade fim de uma empresa. No protesto, os bancários montaram um boneco de um fantasma, com o número 4330, que chamou a atenção por onde passou. O criador do boneco, Wilson Junior, explica o que ele representa.
Bancários fazem pedalaço em protesto contra a terceirização
“Esse boneco representa o fantasma da terceirização. Se ele for aprovado, os trabalhadores não têm noção do que vai acontecer. Fiz esse boneco assustador para as pessoas se alertarem sobre esse projeto. É a morte do trabalhador, a perda de direitos, perda de postos de trabalho”, explicou à Rádio CBN Vitória.
O coordenador-geral do Sindicato dos Bancários do Estado, Jessé Alvarenga, disse que a classe está atenta e temerosa com o projeto e, por isso, realizou a manifestação. O sindicalista diz que o movimento faz parte da construção de uma greve geral.
“Os bancários serão a classe mais atignida. As atividades fim, como bancário e gerente poderão ser terceirizadas, rasgando nossos acordos coletivos”, afirmou.
O PL 4330 tramitava há mais de 10 anos na Câmara e foi aprovado em abril e seguiu para apreciação do Senado, que deve acontecer ainda neste ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados