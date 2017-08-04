Bancário é preso acusado de estuprar três crianças

Antônio Cesar confessou os crimes e afirmou para a polícia que sentia prazer em abusar das vítimas Crédito: Edson Chagas | GZ

Se aproveitando do sonho de crianças que estão em abrigos em busca de adoção, um bancário de 52 anos é acusado de estuprar três crianças. Os meninos, de 09, 10 e 11 anos, moram em um abrigo da Serra e tinham o direito de passar os finais de semana e feriados com o acusado, pois ele era cadastrado na fila de adoção e tinha se tornado um padrinho afetivo das crianças.

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Antônio Cesar Barbosa Pinto, foi preso na residência dele, em Jardim da Penha, Vitória. Ele confessou os crimes. Na delegacia, disse que estava arrependido. Segundo a polícia, o bancário levava os meninos no shopping, cinema e, eventualmente, as crianças dormiam na casa dele — onde aconteciam os abusos.

O titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, explicou que o crime foi descoberto depois que uma funcionária do abrigo percebeu que o menino de 09 anos tinha alterações na região íntima depois de voltar da casa do acusado. Ao conversar com a criança, ela contou o que tinha acontecido no apartamento do bancário. O delegado também disse que as crianças apresentavam mudanças de comportamento, o que chamou a atenção das psicólogas e assistentes sociais da instituição.

“As crianças que voltavam da casa desse cidadão ficavam agressivas. Uma criança, inclusive, fugiu do abrigo e a luz amarela foi acesa. Depois disso, essas crianças passaram a receber um atendimento mais específico e individualizado, vindo à tona essas barbaridades”, destacou.

O acusado se tornou padrinho afetivo de crianças disponíveis para adoção em 2014, por isso, o delegado acredita que ele tenha abusado de outras crianças. “A maneira de atuação dele é muito similar: ele se habilita como padrinho afetivo, pega essas crianças, leva para casa e a partir daí pratica o abuso. Tudo indica que haja novas vítimas, razão pela qual vamos prosseguir com as investigações e tentar identificar essas crianças que passaram pela casa dele e tiveram contato com ele”, disse.