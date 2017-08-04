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Bancário é preso acusado de estuprar três crianças

Antônio Cesar Barbosa Pinto, foi preso na residência dele, em Jardim da Penha, Vitória. Segundo a polícia, o bancário levava os meninos no shopping, cinema e, eventualmente, as crianças dormiam na casa dele, onde aconteciam os abusos

Publicado em 04 de Agosto de 2017 às 19:40

Publicado em 

04 ago 2017 às 19:40
Antônio Cesar confessou os crimes e afirmou para a polícia que sentia prazer em abusar das vítimas Crédito: Edson Chagas | GZ
Se aproveitando do sonho de crianças que estão em abrigos em busca de adoção, um bancário de 52 anos é acusado de estuprar três crianças. Os meninos, de 09, 10 e 11 anos, moram em um abrigo da Serra e tinham o direito de passar os finais de semana e feriados com o acusado, pois ele era cadastrado na fila de adoção e tinha se tornado um padrinho afetivo das crianças.
Bancário é preso acusado de estuprar três crianças
Antônio Cesar Barbosa Pinto, foi preso na residência dele, em Jardim da Penha, Vitória. Ele confessou os crimes. Na delegacia, disse que estava arrependido. Segundo a polícia, o bancário levava os meninos no shopping, cinema e, eventualmente, as crianças dormiam na casa dele — onde aconteciam os abusos.
O titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, explicou que o crime foi descoberto depois que uma funcionária do abrigo percebeu que o menino de 09 anos tinha alterações na região íntima depois de voltar da casa do acusado. Ao conversar com a criança, ela contou o que tinha acontecido no apartamento do bancário. O delegado também disse que as crianças apresentavam mudanças de comportamento, o que chamou a atenção das psicólogas e assistentes sociais da instituição.
“As crianças que voltavam da casa desse cidadão ficavam agressivas. Uma criança, inclusive, fugiu do abrigo e a luz amarela foi acesa. Depois disso, essas crianças passaram a receber um atendimento mais específico e individualizado, vindo à tona essas barbaridades”, destacou.
O acusado se tornou padrinho afetivo de crianças disponíveis para adoção em 2014, por isso, o delegado acredita que ele tenha abusado de outras crianças. “A maneira de atuação dele é muito similar: ele se habilita como padrinho afetivo, pega essas crianças, leva para casa e a partir daí pratica o abuso. Tudo indica que haja novas vítimas, razão pela qual vamos prosseguir com as investigações e tentar identificar essas crianças que passaram pela casa dele e tiveram contato com ele”, disse.
O acusado vai responder pelo crime de estupro de vulnerável e a pena pode chegar a 15 anos de prisão.

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