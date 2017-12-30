Balsas com fogos de artifício da praia de Camburi já estão prontas

Balsas com fogos de artifícios sendo montadas para o réveillon, na lha da Fumaça, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

As balsas de onde partirão os fogos de artifício na praia de Camburi, em Vitória, na noite de Ano Novo já estão prontas. A finalização aconteceu na Ilha da Fumaça, na manhã deste sábado (30). A queima de fogos vai durar sete minutos e a previsão é de que mais de 200 mil pessoas acompanhem o show pirotécnico.

De acordo com o prefeito da capital, Luciano Rezende, serão três balsas ao longo da orla de Camburi. “Esse ano tem uma novidade para o reveillon, que é uma balsa a mais, na praia de Camburi, que tem cinco quilômetros. Temos uma balsa na extremidade da praia, na Ponte de Camburi e vamos colocar outra balsa na altura do viaduto Araceli”, contou.

No céu, figuras e efeitos especiais prometem deixar o espetáculo ainda mais bonito, segundo Luciano. “Os fogos esse ano têm efeitos especiais diferentes. O que mais gosto é o que faz o V de Vitória, mas existem outros formatos, como paraquedas e outras imagens, está muito bonito”, disse.

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Para atender a multidão, 180 banheiros químicos serão distribuídos ao longo da praia. Também haverá reforço na segurança e alterações no trânsito da região. A avenida Dante Michelini, entre as avenidas Anísio Fernandes Coelho e Adalberto Simão Nader, estará totalmente interditada no sentido Jardim Camburi das 19h30 de domingo (31) até as 2 horas de segunda (1º de janeiro de 2018). No sentido Centro, a interdição será das 21 horas até as 2 horas do primeiro dia do ano.