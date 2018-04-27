Balsa fará travessia entre Vitória e Vila Velha em até 5 minutos

Os primeiros testes da balsa que vai fazer a travessia entre a Prainha, em Vila Velha, e a Praia do Suá, em Vitória, começaram a ser feitos. O tempo do trajeto, segundo o dono de uma empresa que vai operar o serviço, fica entre 3 e 5 minutos. No entanto, empresa e prefeituras ainda não têm um prazo para o início das operações.
Travessia de bacia entre Vila Velha e Vitória terá duração entre 3 e 5 minutos
De acordo com Aníbal de Abreu, que é um dos proprietários da Ecobalsas, empresa que vai prestar o serviço, o tempo mínimo do trajeto durantes os testes foi de 3 minutos e 45 segundos, enquanto o tempo máximo foi de 4 minutos e 50 segundos.
Do ponto de vista estrutural, ainda é preciso finalizar adequações no Terminal de Pesca, na Praia do Suá, e na região da Colônia dos Pescadores da Prainha. Esses são os locais onde os passageiros vão fazer o embarque e o desembarque.
Segundo o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, Leonardo Krohling, as empresas interessadas em operar o serviço também não apresentaram toda a documentação necessária à prefeitura. Aníbal Abreu, no entanto, diz que toda a documentação já foi entregue e o que restam são trâmites burocráticos junto à Capitania dos Portos.
VEJA VÍDEO DO TESTE DA BALSA
Com isso, o prazo para que as balsas comecem a transportar passageiros ainda não está definido, de acordo com Leonardo Krholing. “Como nesse modelo a iniciativa privada vai desenvolver a atividade, nós ficamos aguardando pelo interesse e que eles apresentem a documentação que garanta a segurança do usuário para que se possa iniciar o trabalho. O que nós queremos é que isso seja o mais rápido possível.”
Aníbal Abreu, da Ecobalsas, no entanto, afirma que as prefeituras avaliavam que a empresa precisaria ter um terminal marítimo registrado na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o que, segundo o empresário, não é necessário, já que os passageiros embarcam e desembarcam por um flutuante que faz parte da embarcação. “Do ponto de vista da Capitania dos Portos, o que nós precisávamos entregar, já entregamos. Isso é só uma modificação porque a Ecobalsas foi registrada no Rio de Janeiro e precisou ser trazida para Vitória.”
O secretário de Governo de Vila Velha, Saturnino Mauro, também afirmou que a prefeitura ainda aguarda a documentação das empresas que pretendem operar o serviço. No município, ele diz que a intervenção que precisa ser feita pela administração municipal na Prainha é uma melhoria da calçada para os passageiros que chegam e partem do local.
Outra questão que pode gerar polêmica na operação das balsas é a alegação de pescadores de que não foram procurados pelas prefeituras para dialogar a respeito do embarque e desembarque de passageiros nos terminais de pesca em Vila Velha e em Vitória. Eles afirmam que isso pode prejudicar o trabalho deles.
Além da Ecobalsas, segundo Leonardo Krholing, a empresa VJB também está interessada em operar as balsas entre Vitória e Vila Velha. A reportagem da Rádio CBN tentou fazer contato por telefone com um representante, mas não foi atendida.
No fim do ano passado, Vitória e Vila Velha assinaram um acordo para a criação de um serviço de transporte aquaviário turístico entre as duas cidades. Entretanto, nada impede que as balsas sejam utilizadas pela população em geral. O preço da passagem ainda não está definido.