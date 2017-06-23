Balanças da BR 101 não estão operando, afirma PRF

Imagens mostram ambulâncias envolvidas no acidente caídas em ribanceira Crédito: Bernardo Coutinho

As balanças da BR 101 no Espírito Santo, cenário da maior tragédia rodoviária do Estado, não estão funcionando. A informação é do superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Wylis Lyra.

Uma das causas do acidente apontadas inicialmente pela PRF é de que a carreta transportava uma pedra com 11 toneladas acima do que é permitido. A carreta tombou, invadiu a contramão e atingiu o ônibus e duas ambulâncias.

A ECO 101, concessionária que administra a rodovia afirma que existem quatro postos de pesagem para fiscalização do excesso de carga nos veículos comerciais. A concessionária garante que já realizou a recuperação, adequação e ampliação de três desses postos localizados em Linhares, Serra e Rio Novo do Sul e que esse três estão funcionando. Entretanto, a empresa explica que a fiscalização é responsabilidade da Agência Nacional Transportes Terrestres – ANTT - e da Polícia Rodoviária Federal – PRF.

Já a ANTT afirma que os postos são operados e as fiscalizações são realizadas mediante programação, levando em conta as faixas de horários de maior volume de transporte de veículos pesados e o recurso humano da ANTT. O órgão não esclareceu como é feita essa programação.

O caso do excesso de peso da carreta não é isolado no Estado. Segundo Lyra, de janeiro a maio de 2017, mais de 1300 toneladas de excesso de peso foram retiradas de caminhões nas rodovias federais do Espírito Santo. Ele alerta sobre os riscos para quem trafega nas estradas.

"O excesso de peso traz diversos riscos para todos os usuários da via. Excesso de peso influencia na distância da frenagem: para que o veículo consiga parar ele precisa de uma distância maior. Ele influencia também nessas rodovias com curvas. Elas precisam ser realizadas com uma velocidade menor", alerta.