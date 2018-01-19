Balança do Posto da Policia Rodoviária Federal na BR 262, em Viana, sem funcionar Crédito: Gildo Loyola

A novela da BR 101 tem um capítulo que se arrasta desde março do ano passado. Há dez meses, a balança de fiscalização em Viana não está funcionando.

E o excesso de peso de um caminhão foi uma das causas do maior acidente rodoviário da história do Espírito Santo, que matou mais de 20 pessoas na rodovia em Guarapari em 2017.

Your browser does not support the audio element. Balança da BR 101 em Viana está sem funcionar há 10 meses

O posto de Viana chegou a passar por obras de recuperação, mas atendendo a uma solicitação da comunidade de Ribeira, onde fica a balança, a Comissão Externa de Fiscalização da Concessionária Eco 101, da Câmara dos Deputados, pediu, em julho do ano passado, a remoção do posto.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) diz que analisa um novo local para instalar o posto de pesagem.Membro da comissão, o deputado Evair de Melo argumenta que a comissão acatou o pedido da comunidade porque a atual localização da balança prejudica a mobilidade do bairro.

"É a única balança em área pública do Brasil. Tecnicamente, isso não é recomendável porque uma balança cria um transtorno não só para comunidade vizinha daquele espaço físico, mas também porque estrangula todo o trânsito tendo em vista que ali não tem nenhum espaço de ampliação da área".

A ECO 101 garante que já apresentou à ANTT estudo sugerindo um novo local, mas aguarda a manifestação para realocação desta balança. Já a ANTT, que fiscaliza o contrato de duplicação da rodovia, diz que está empenhada na construção de alternativas, mas não define prazo.

O deputado Evair de Melo faz duras críticas ao trabalho da Agência, e diz que os parlamentares vão pedir a exoneração dos diretores da ANTT se o órgão não tomar uma providência até fevereiro, quando a Câmara retoma os trabalhos.

"Trabalham nesse momento para atrapalhar o Espírito Santo e nosso papel é tornar isso público, trazer o debate a público e daqui a pouco usar da pressão política para demitir esse diretores e colocar gente competente no cargo".