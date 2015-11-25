Baixo Guandu recebe consultoria ambiental de empresa canadense

Uma empresa de consultoria ambiental do Canadá será a responsável por fazer o levantamento dos danos provocados em Baixo Guandu, pela passagem da lama proveniente do rompimento das barragens da Samarco em Mariana, Minas Gerais, há mais de 20 dias. Após uma reunião realizada entre representantes da mineradora com a prefeitura do município, nesta quarta-feira (25), ficou definido que a região receberá todo suporte da consultoria que tem ação em diversas partes do mundo.

Your browser does not support the audio element. Baixo Guandu receberá consultoria ambiental de empresa canadense para avaliar danos da lama

De acordo com a secretária de Meio Ambiente de Baixo Guandu, Ivone Gobbo, a partir desta quinta-feira (26) os técnicos da empresa canadense já estarão na cidade para realizar as analises. Serão coletadas amostras da água, da fauna e flora, para o desenvolvimento de futuros projetos de recuperação do manancial na região.

A proposta é identificar, além dos os impactos na área ambiental, quais foram os danos socieconômicos provocados no município. “Primeiro a empresa vai fazer um levantamento em cinco dias, social, ambiental e econômico. Depois eles voltam e colocam as ações que serão tomadas”, explicou.