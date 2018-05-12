Baixa vacinação de crianças contra gripe preocupa no Espírito Santo

Os municípios da Grande Vitória se mobilizaram neste sábado (12) para o mutirão nacional de vacinação contra a gripe, o chamado Dia D. A expectativa de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica é imunizar cerca de 40 mil pessoas somente neste sábado. No entanto, mesmo com a mobilização da Campanha Nacional, a vacinação de crianças ainda é baixa e preocupa a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cobertura vacinal das crianças ainda está muito baixa e o risco de ter complicações por gripe nessa faixa etária é alto. De 6 meses até os 2 anos de idade, a cobertura está em 26,85%, e de 2 a 5 anos, 21,33%.

Márcio e o enteado se vacinaram na manhã deste sábado (12) Crédito: Rafael Monteiro de Barros | CBN Vitória

Preocupado com a saúde do enteado que tem 4 anos, o auxiliar de obras Márcio Dias, de 34 anos, levou o menino à Unidade de Saúde de Porto de Santana, em Cariacica, na manhã deste sábado (12). Ele chegou cedo para enfrentar a fila, por volta das 6h30, e só depois de duas horas a criança foi vacinada. “Foi um pouquinho de transtorno, mas é porque ainda não tinham chegado as vacinas. Depois que chegou, ficou tudo normal.”

Se a cobertura vacinal de crianças ainda preocupa, os idosos não estão perdendo tempo e são o grupo que mais buscam a imunização nas unidades de saúde, de acordo com a Sesa: 41,34% desse público já recebeu a vacina contra a gripe.

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Esse é o caso da aposentada Catarina Pereira, de 62 anos, que se vacinou na Unidade de Saúde da Fonte Grande, em Vitória. Ela elogiou o atendimento na campanha deste ano. “Foi ótimo. Neste ano, foi melhor.”

A aposentada Rosilane Dias, de 59 anos, é diabética e também aproveitou o Dia D para se vacinar na Unidade de Saúde de Bairro de Fátima, na Serra. “Eu pensei que ia ter uma fila de todo tamanho, mas até que não tem ninguém. Eu cheguei e já fui sendo atendida.”

Público Alvo

A Campanha Nacional de Vacinação segue até o próximo dia 1º de junho. Podem se vacinar pessoas que fazem parte dos grupos prioritários que são formados por crianças com idades entre 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias; trabalhadores de saúde; gestantes; mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias; pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais; povos indígenas; pessoas com 60 anos ou mais; professores que atuam em sala de aula em escolas públicas e privadas de ensino infantil, fundamental, médio e superior; população privada de liberdade; adolescentes e jovens sob medida socioeducativa; funcionários do sistema prisional.

Casos confirmados

A segunda morte, somente este ano, provocada pela chamada supergripe no Espírito Santo foi confirmada, na última quinta-feira (10), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ao todo já foram registrados 24 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Estado em 2018.

Desses casos, 17 foram registrados como Influenza A (H3N2), quatro casos por Influenza A (H1N1) e três casos por Influenza B. Destes, dois casos evoluíram para óbito por Influenza B.