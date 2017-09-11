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Baixa procura por biometria em Vila Velha preocupa Justiça Eleitoral

Dos 316 mil eleitores de Vila Velha, aproximadamente 96 mil pessoas fizeram a biometria. A expectativa é que, até o fim do prazo, cerca de 268 mil pessoas sejam atendidas

Publicado em 11 de Setembro de 2017 às 18:45

Publicado em 

11 set 2017 às 18:45
Central de Biometria de Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Quase três meses depois do início do cadastramento biométrico ter começado em Vila Velha, cerca de 30% dos eleitores da cidade fizeram a atualização do cadastro. Apesar de o fim do prazo ser em janeiro de 2018, a situação já preocupa a Justiça Eleitoral, principalmente porque a demanda de eleitores na Central de Biometria do município está abaixo da capacidade de atendimento.
Dos 316 mil eleitores de Vila Velha, aproximadamente 96 mil pessoas fizeram a biometria. A expectativa é que, até o fim do prazo, cerca de 268 mil pessoas sejam atendidas. Mesmo que a quantidade de pessoas que já procuraram a Justiça Eleitoral para fazer o recadastramento não esteja fora da normalidade, o coordenador da Centra de Biometria de Vila Velha, Marcos Roberto de Souza, afirma que a situação é preocupante.
O receio é por conta da baixa demanda até agora. Calcula-se que, desde que começou o cadastramento biométrico, a central poderia ter atendido cerca de 14 mil pessoas a mais, como explica Marcos Roberto de Souza. “Isso aí nos preocupa muito porque nesses 65 dias já estou com um déficit de 14 mil pessoas. Isso vai ser jogada lá para frente. Então, realmente vamos ter um gargalo no final”, disse.
Quem resolveu não deixar para a última hora está satisfeito com o atendimento rápido e com a facilidade para realizar o cadastramento. Esse é o caso do pintor Jeremias Fontoura, de 49 anos, que levou 20 minutos para fazer o procedimento. “Eu vim porque estava aqui perto e aproveitei o 'embalo' para adiantar isso. Achei que ia demorar mais, mas foi muito rápido".
A Central de Biometria de Vila Velha funciona no Shopping Boulevard, no bairro Jockey de Itaparica. O atendimento é realizado de 10h às 18h, de segunda a sábado. Quem não fizer o cadastramento biométrico até janeiro de 2018 terá o título de eleitor cancelado e não poderá votar, tirar passaporte e matricular-se em instituição pública, por exemplo.

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