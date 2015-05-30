As regiões da Praia do Canto e Enseada do Suá, em Vitória, apesar de concentrarem uma população com maior poder aquisitivo, apresentam os maiores índices de infestação do mosquito da dengue na Capital. De acordo com o último Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa), a cada 100 imóveis localizados nestes dois pontos da cidade, cinco apresentavam focos do mosquito. O levantamento foi feito entre o final de março e início de abril deste ano.

Your browser does not support the audio element. Bairros nobres apresentam maiores índices de infestação da dengue

Segundo a coordenadora do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental, Clara Scarpat, o índice verificado, de 4,6%, representa um alto risco de transmissão da dengue, de acordo com o Ministério da Saúde.

“Aqui nessa área da Praia do Canto nós verificamos que os principais criadouros são principalmente os depósitos fixos nas residências, em especial os ralos. Os ralinhos de banheiro ou cozinha são depósitos preferenciais para o mosquito, justamente por serem criadouros pequenos, protegidos, e isso só evidencia a necessidade que a população tem de estar sempre acompanhando e verificando os criadouros dentro da sua residência para evitar a proliferação do mosquito”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Assim como Praia do Canto e Enseada do Suá, os bairros de Maruípe e Centro também registrara alto risco de transmissão. Já os locais que foram considerados de baixo risco foram as regiões de Santo Antônio e Itararé. Dos 81 bairros levantados, 23 apresentaram alto risco para a doença

A coordenadora frisou que os locais pequenos nas residências são os preferenciais para o mosquito.

“Normalmente, as pessoas se concentram e se preocupam muito com focos de mosquito em criadouros que tem maior visibilidade, como por exemplo grandes piscinas ou terrenos abandonados. Mas muitas vezes não se tem a preocupação com os pequenos criadouros, que são justamente os preferenciais do mosquito. Então por essa área ser uma região que tem muitos apartamentos, você tem uma grande quantidade de criadouros disponíveis para o mosquito”, disse.