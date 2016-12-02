No Dia Nacional de Combate ao Aedes, a prefeitura de Vila Velha realizou ações em escolas para encontrar criadouros e informar as crianças sobre a importância de eliminar os focos do mosquito. Um dos bairros que mais preocupa a administração municipal é a Praia da Costa, onde já foi registrada infestação do Aedes aegypti.

Na próxima segunda-feira (5), a prefeitura de Vila Velha vai realizar um ação concentrada no bairro, segundo o coordenador da Vigilância Ambiental do município Carlos Henrique Ribeiro. Ele explica como o trabalho será feito.

Your browser does not support the audio element. Bairro nobre é o que mais apresenta foco do mosquito da Dengue em Vila Velha

“A gente vai desenvolver o trabalho em conjunto com o exército. Faremos visitas domiciliares, com eliminação de criadouros e orientação da comunidade da Praia da Costa”, explicou. Com a chegada do período chuvoso e o aumento da temperatura, cresce o risco de epidemias de doenças como dengue, zika e chikungunya, que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Carlos Henrique Ribeiro conta quais enfermidades mais preocupam a administração municipal. “São a zika e a chikungunya, que são doenças novas a que todos estão suscetíveis. A principal preocupação é com as mulheres gestantes, que podem sofrer problemas maiores. Como são doenças novas, apesar de já conhecermos muita coisa sobre elas, a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente”, contou.

Parceria com o Exército