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Bairro nobre é o que mais apresenta foco do mosquito da Dengue em Vila Velha

Agentes da prefeitura de Vila Velha, em parceria com o exército, visitaram 35 escolas do município

Publicado em 02 de Dezembro de 2016 às 12:24

Publicado em 

02 dez 2016 às 12:24
No Dia Nacional de Combate ao Aedes, a prefeitura de Vila Velha realizou ações em escolas para encontrar criadouros e informar as crianças sobre a importância de eliminar os focos do mosquito. Um dos bairros que mais preocupa a administração municipal é a Praia da Costa, onde já foi registrada infestação do Aedes aegypti.
Na próxima segunda-feira (5), a prefeitura de Vila Velha vai realizar um ação concentrada no bairro, segundo o coordenador da Vigilância Ambiental do município Carlos Henrique Ribeiro. Ele explica como o trabalho será feito. 
Bairro nobre é o que mais apresenta foco do mosquito da Dengue em Vila Velha
“A gente vai desenvolver o trabalho em conjunto com o exército. Faremos visitas domiciliares, com eliminação de criadouros e orientação da comunidade da Praia da Costa”, explicou. Com a chegada do período chuvoso e o aumento da temperatura, cresce o risco de epidemias de doenças como dengue, zika e chikungunya, que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
Carlos Henrique Ribeiro conta quais enfermidades mais preocupam a administração municipal. “São a zika e a chikungunya, que são doenças novas a que todos estão suscetíveis. A principal preocupação é com as mulheres gestantes, que podem sofrer problemas maiores. Como são doenças novas, apesar de já conhecermos muita coisa sobre elas, a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente”, contou.
Parceria com o Exército
Nesta sexta-feira (2), agentes da prefeitura de Vila Velha, em parceria com o exército, visitaram 35 escolas do município para eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti e para orientar as crianças sobre a importância de combater a proliferação do mosquito.

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