Bailes funks clandestinos tiram o sono de moradores do Centro

Praça Costa Pereira: bailes do Mandela têm tirado o sono dos moradores do Centro Crédito: Patricia Scalzer

A realização de bailes funks clandestinos no centro de Vitória após a apresentação de blocos de carnaval tem tirado o sono dos moradores. Segundo a Associação de Moradores do Centro, o Baile do Mandela, como é chamado esse tipo de festa, começou no último final de semana na Rua Sete. Outros bailes também aconteceram na Praça Ubaldo Ramalhete, na Rua Maria Saraiva e na Praça Costa Pereira.

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O último Baile do Mandela aconteceu na noite da última quinta-feira (28), horas depois do ensaio de um bloco de carnaval. A doutoranda em Ciências Sociais e moradora do Centro, Tânia Silveira, conta que não é contra a realização de festas na região. Entretanto, ela diz nessas festas clandestinas o barulho é muito grande, há tráfico de drogas e muitos palavrões nas músicas. “Primeiro é o som porque eles não têm limite. E esse estilo não é próprio da Rua Sete, nem do Centro. Somos o território do samba, da MPB, não cabe esse estilo que eles trazem para cá”, contou.

O empresário Gustavo Nunes contou que no domingo passado, o culto na igreja Presbiteriana da Rua Sete teve que ser cancelado por causa da aglomeração de pessoas na frente do templo, em mais um Baile do Mandela após a apresentação de um bloco. “Não fomos comunicados sobre a ocorrência da festa e durante a tarde tivemos que suspender o culto da noite. As pessoas teriam grande dificuldade de acessar o templo, estacionar. Por segurança, decidimos suspender”, afirmou.

Everton Martins, diretor da Associação de Moradores do Centro de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

De acordo com o diretor da Associação de Moradores do Centro, Everton Martins, não há nenhum problema com a apresentação de blocos no centro. O transtorno acontece quando a folia organizada acaba.

“Ficamos muito incomodados com a presença de carros de som e caixas de som portáteis que promovem transtornos sonoros para os moradores. Aquilo que os blocos promovem de alegria com qualidade deixa de acontecer quando eles passam e acaba vindo esse movimento dos carros de som”.

O presidente da Associação, Lino Feletti, diz que já solicitou apoio da Polícia Militar para dispersar os participantes da festa, mas nada foi feito. Ele pede que Guarda Municipal e PM continuem na região após a realização de blocos para evitar que esses bailes clandestinos tenham início.

Lino Feletti, presidente da Associação de Moradores do Centro Crédito: Patrícia Scalzer

“A Associação de Moradores quer que o poder público assuma seu compromisso de inibir essas atividades no Centro de Vitória em horários não permitidos, personagens que não estão autorizados e volume não permitido por lei. É isso que queremos”, ressaltou.

O bloco “Nois é viadão” não tinha autorização da prefeitura para ensaiar nesta quinta.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de Vitória, Fronzio Calheira Mota, todos os blocos com autorização da prefeitura são acompanhados pela Guarda Municipal. Ele destacou que os moradores que se sentirem incomodados com o som alto podem ligar para o telefone 156 que a equipe do Disque-Silêncio, juntamente com agentes da Guarda vão até o local aferir o barulho.

A Polícia Militar informou, por nota, que para todos os blocos que foram autorizados pela Prefeitura existe policiamento previsto e escalado. Nos blocos que não foram licenciados, não há um planejamento específico.