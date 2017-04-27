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UM ANO E MEIO DA TRAGÉDIA

Bacia do Rio Doce vai ganhar 20 milhões de mudas para reflorestar área

Do total de 40 mil hectares, 10 mil devem passar realmente pelo processo de plantação de mudas e outros 30 mil serão naturalmente recuperados

Publicado em 27 de Abril de 2017 às 12:42

Publicado em 

27 abr 2017 às 12:42
O Rio Doce foi atingido pela lama de rejeitos de minério após estouro de barragem e mudou de cor em Colatina Crédito: Raquel Lopes
Quase um ano e meio após a tragédia de Mariana, em Minas Gerais, a Fundação Renova estuda a plantação de mudas em torno da bacia que abastece o Rio Doce, atingido profundamente pelo rompimento da barragem da Samarco. Serão 40 mil hectares de reflorestamento, com o uso de mais de 20 milhões de mudas nativas, principalmente da Mata Atlântica. A estimativa inicial é da fundação, que é responsável por gerir os programas ambientais vinculados à tragédia. O custo pode chegar a R$ 1,1 bilhão.
Do total de 40 mil hectares, 10 mil devem passar realmente pelo processo de plantação de mudas. Os outros 30 mil serão por meio de estímulo à recuperação natural, com o cercamento de áreas propícias à regeneração própria, cercamento e recuperação de nascentes e retirada de plantas que competem com esse processo, como as que alimentam gado.
Segundo o especialista em recuperação de nascentes e florestal da Fundação Renova, Felipe Tieppo, 5 mil nascentes serão recuperadas no total. Até o momento apenas 500 já estão em processo. “Dos 40 mil hectares, o prazo para entrega são dez anos. Das cinco mil nascentes, temos que entregar 500 por ano. Não recuperadas, mas com toda a atividade de recuperação concluída”, explica.
ACORDO 
A recuperação faz parte de um acordo entre a Samarco, as acionistas, Vale e BHP Billiton, o governo federal e os governos de Minas Gerais e Espírito Santo. O rompimento aconteceu em novembro de 2015, quando foi liberado no meio ambiente mais de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos, matando 19 pessoas, devastando a vegetação nativa e poluindo o Rio Doce.
No momento, nenhuma muda foi plantada ainda. Na verdade o que é realizado atualmente é a coleta de sementes e a contratação de viveiros e capacitação dos profissionais, que disponibilizarão as mudas. Além disso também é feito um estudo das áreas que serão priorizadas e e são mais importantes para a recuperação dos mananciais.

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