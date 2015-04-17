Ayres Britto diz que Petrolão usa os métodos do Mensalão

Em visita a Vitória nesta sexta-feira (17), o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto disse que há semelhança entre os esquemas do mensalão e da Petrobras, evidenciado na Operação Lava Jato. Ayres Britto presidiu o STF em 2012, durante o início do julgamento do mensalão e afirmou que, ao que tudo indica, há identidade entre o funcionamento dos esquemas.
“Como caráter orquestrado e sistêmico, há sim uma identidade. A predisposição para costurar alianças políticas a partir de cooptação pela força do dinheiro também. Com um agravante no caso da Petrobras: é preciso apurar ainda, (mas) uma parte dos que receberam dinheiro indevidamente, essa parte sobreprecificou os seus contratos, o que torna a coisa ainda mais grave. Ao que parece, sim (há uma semelhança)”, disse.
Ayres Brito diz que Pretrolão usa os métodos do Mensalão
Nesta semana, o Tribunal de Contas da União (TCU) informou que o governo cometeu crime de responsabilidade fiscal devido ao uso de recursos de bancos públicos para inflar as contas da União. A informação tem dado a parlamentares da oposição ânimo para fundamentar um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Mas, para Ayres Britto, ainda não foi revelado qualquer indício que dê base a um possível impeachment.“O impeachment pressupõe, para mim, mandato em curso, presente. E não para responsabilizar o presidente em casos de mandato vencido. Aí pode ser apurado na esfera eleitoral e comum, mas para impeachment só no exercício do mandato. Eu ainda acho que não (há motivos para impeachment). Mas, quem sabe, ela tenha praticado algum ato do meu desconhecimento”, afirmou.O ex-ministro também aproveitou para comentar as últimas manifestações de rua no país. Para ele, os protestos demonstram amadurecimento da democracia. No entanto, critica os pedidos por intervenção militar.
“Intervenção militar é totalmente descabida. As Forças Armadas não foram criadas pela Constituição para intervir no processo político. Ainda mais por um modo violento, que eu considero golpe. A presidente foi eleita para um mandato de quatro anos. A menos que ela cometa um crime, devidamente apurado e com trânsito em julgado, ela tem o direito de continuar no exercício do cargo até 31 de dezembro de 2017”, frisou.Durante sua passagem por Vitória, Ayres Britto palestrou para estudantes de uma faculdade particular sobre Direito Fraternal. O ex-ministro, que se aposentou compulsoriamente aos 70 anos de idade, no fim de 2012, também falou sobre a discussão em torno da aposentadoria dos ministros do STF. Segundo ele, o ideal é nomear ministros para cumprirem mandados por tempo pré-determinado, sem possibilidade de recondução ao cargo.