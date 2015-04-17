Ayres Britto diz que Petrolão usa os métodos do Mensalão

Em visita a Vitória nesta sexta-feira (17), o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto disse que há semelhança entre os esquemas do mensalão e da Petrobras, evidenciado na Operação Lava Jato. Ayres Britto presidiu o STF em 2012, durante o início do julgamento do mensalão e afirmou que, ao que tudo indica, há identidade entre o funcionamento dos esquemas.

“Como caráter orquestrado e sistêmico, há sim uma identidade. A predisposição para costurar alianças políticas a partir de cooptação pela força do dinheiro também. Com um agravante no caso da Petrobras: é preciso apurar ainda, (mas) uma parte dos que receberam dinheiro indevidamente, essa parte sobreprecificou os seus contratos, o que torna a coisa ainda mais grave. Ao que parece, sim (há uma semelhança)”, disse.

Your browser does not support the audio element. Ayres Brito diz que Pretrolão usa os métodos do Mensalão

Nesta semana, o Tribunal de Contas da União (TCU) informou que o governo cometeu crime de responsabilidade fiscal devido ao uso de recursos de bancos públicos para inflar as contas da União. A informação tem dado a parlamentares da oposição ânimo para fundamentar um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Mas, para Ayres Britto, ainda não foi revelado qualquer indício que dê base a um possível impeachment.“O impeachment pressupõe, para mim, mandato em curso, presente. E não para responsabilizar o presidente em casos de mandato vencido. Aí pode ser apurado na esfera eleitoral e comum, mas para impeachment só no exercício do mandato. Eu ainda acho que não (há motivos para impeachment). Mas, quem sabe, ela tenha praticado algum ato do meu desconhecimento”, afirmou.O ex-ministro também aproveitou para comentar as últimas manifestações de rua no país. Para ele, os protestos demonstram amadurecimento da democracia. No entanto, critica os pedidos por intervenção militar.