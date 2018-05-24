Avó de Kauã: "não conseguimos trabalhar depois da coletiva da polícia"

O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, muito abalado no momento do enterro Crédito: Samira Ferreira

Muito fragilizada e com dificuldades para falar sobre a morte do neto, a avó paterna do menino Kauã Salles, 6 anos, morto pelo padrasto George Alves, em Linhares, precisou encontrar forças para retornar à rotina nesta quinta-feira (24).

Um dia depois de acompanhar a coletiva da polícia, que deu detalhamentos sobre a morte do neto, a comerciante Marlúcia Butkovsky voltou ao trabalhar no restaurante que a família tem em um bairro da Serra. Segundo Marlúcia, o pai do garoto, o empresário Rainy Butkovsky, ainda não voltou a trabalhar normalmente.

"Ontem a gente não conseguiu vir trabalhar. Hoje o Rainy também não trabalhou. Hoje ele me trouxe aqui e foi embora de novo", explicou Marlúcia.

Em um contato com a reportagem da CBN Vitória, ocorrido na manhã desta quinta-feira, a comerciante preferiu não gravar entrevistas, mas afirmou que ainda estava chorando pela perda do único neto.

Segundo ela, há um grande sentimento de revolta entre os familiares do pai de Kauã. Marlúcia também garantiu que nenhum membro da família foi informado oficialmente sobre a maneira que o neto foi morto. Todas as informações foram obtidas durante a coletiva de imprensa dada pelos responsáveis pela investigação.