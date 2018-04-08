Aviso de atenção para chuva forte em 53 cidades do ES nesta segunda

Área do Espírito Santo em alerta para chuva nesta segunda-feira, 09 de abril Crédito: Inpe/Google Maps

O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) emitiu um aviso de atenção para chuvas intensas em 53 cidades do Espírito Santo, incluindo todos os municípios da Grande Vitória. O aviso é válido para toda esta segunda-feira (09) - mesma data em que muitas cidades têm feriado dedicado à Nossa Senhora da Penha, padroeira capixaba.

De acordo com o Inpe, esse tipo de aviso aponta para risco moderado de chuva forte e que a população fique atenta ao receber orientações da Defesa Civil e das demais autoridades competentes.

Já o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) coloca desde este domingo (08) a região centro-sul do Espírito Santo com observação de média escala para a possibilidade de deslizamentos de terra.

O comunicado avisa "que os acumulados de chuva encontram-se mais elevados nas últimas 24 horas nessa região".

Cidades com alerta do Inpe para chuva nesta segunda:

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Aracruz

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Cariacica

Colatina

Conceição da Barra

Domingos Martins

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guarapari

Ibiraçu

Iconha

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Itaúnas

Jaguaré

João Neiva

Linhares

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Almeida

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha