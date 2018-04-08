Aviso de atenção para chuva forte em 53 cidades do ES nesta segunda

O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) emitiu um aviso de atenção para chuvas intensas em 53 cidades do Espírito Santo, incluindo todos os municípios da Grande Vitória. O aviso é válido para toda esta segunda-feira (09) - mesma data em que muitas cidades têm feriado dedicado à Nossa Senhora da Penha, padroeira capixaba.
De acordo com o Inpe, esse tipo de aviso aponta para risco moderado de chuva forte e que a população fique atenta ao receber orientações da Defesa Civil e das demais autoridades competentes.
Já o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) coloca desde este domingo (08) a região centro-sul do Espírito Santo com observação de média escala para a possibilidade de deslizamentos de terra.
O comunicado avisa "que os acumulados de chuva encontram-se mais elevados nas últimas 24 horas nessa região".
Cidades com alerta do Inpe para chuva nesta segunda:
Água Doce do Norte
Águia Branca
Alfredo Chaves
Alto Rio Novo
Anchieta
Aracruz
Barra de São Francisco
Boa Esperança
Cariacica
Colatina
Conceição da Barra
Domingos Martins
Ecoporanga
Fundão
Governador Lindenberg
Guarapari
Ibiraçu
Iconha
Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
Itaúnas
Jaguaré
João Neiva
Linhares
Marataízes
Marechal Floriano
Marilândia
Montanha
Mucurici
Nova Almeida
Nova Venécia
Pancas
Pedro Canário
Pinheiros
Piúma
Ponto Belo
Rio Bananal
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São Domingos do Norte
São Gabriel da Palha
São Mateus
São Roque do Canaã
Serra
Sooretama
Viana
Vila Pavão
Vila Valério
Vila Velha
Vitória