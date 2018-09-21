Avicultores ainda não se recuperaram da greve dos caminhoneiros

Sem ração, avicultores doaram galinhas e ovos em frente a Assembleia Legislativa, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Um dos setores do Espírito Santo mais prejudicados durante a greve dos caminhoneiros, em maio deste ano, a avicultura ainda sente os efeitos da paralisação e vai levar pelo menos mais dois meses para conseguir se recuperar totalmente do caos.

Durante a paralisação, o setor, com mais de 30 milhões de aves, teve uma perda de 15% no peso dos frangos, já que foi preciso racionar a quantidade de ração por falta de transporte, e uma queda de 20% na produtividade de ovos. Sem saída, alguns produtores tiveram que doar os frangos ou sacrificar os animais. O prejuízo estimado para os períodos da greve e do pós-paralisação é estimado em R$ 250 milhões.

A dificuldade dos produtores, principalmente os pequenos e médios, em se reerguerem financeiramente e a alta no preço do frete, que em alguns casos chegou a 100%, fazem com que a recuperação do setor possa atrasar ainda mais, como explica o diretor executivo da Associação de Aves e Suinocultores do ES (Aves), Nelio Hand. "Nós temos um período em que os custos dos insumos estão muito altos. O produtor está tendo que trabalhar no vermelho ou bem próximo do equilíbrio entre custos e preço de venda".

Um desses produtores é o Fred Berger, dono de uma granja em Santa Maria de Jetibá, que perdeu cerca de 10% dos animais. "Nunca houve na história do município um momento que fosse tão triste como o da greve dos caminhoneiros. Quando a gente fala da greve aqui na cidade, é como se ficasse um sentimento de luto".