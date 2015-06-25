As obras de ampliação do Aeroporto de Vitória foram, enfim, retomadas, nesta quinta-feira (25). Com a presença do ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, a ordem de serviço foi assinada. Logo depois, o ministro, junto com o governador Paulo Hartung (PMDB) e o presidente da Infraero, Gustavo do Valle, acionaram uma buzina para iniciar o trabalho dos caminhões e máquinas no local. Após a conclusão das obras, a Infraero já pensa em uma nova expansão.Segundo o ministro, a obra será finalizada e entregue em setembro de 2017, porque o Espírito Santo está no prejuízo sem um novo aeroporto. “Eu acredito no Brasil, no povo capixaba, no Governo capixaba, na bancada capixaba, e acredito na minha presidenta que determinou que essa fosse a nossa primeira obra do orçamento de 2015. E é obra para terminar. Não é para começar e parar. Houve um prejuízo muito grande para o Brasil. O Espírito Santo é credor, manda mais para a União do que recebe, essa estrutura deficitária prejudica todo o país. Houve prejuízo sim e vamos correr atrás”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Aviação Civil promete novo aeroporto para 2017

Há quase uma década as obras foram paralisadas por falhas encontradas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no antigo consórcio responsável pela construção. Agora, um novo contrato foi assinado, com outras empresas, e com prazo para 824 dias de obra – contados a partir da ordem de serviço.

Novos terminal e acesso

As obras estão orçadas em R$ 523,5 milhões e o Governo Federal liberou R$ 50 milhões para o início dos trabalhos. O ministro Eliseu Padilha garante que o valor restante, que representa mais de 90% do custo total, virá de um fundo próprio da Aviação Civil. Após as obras, o aeroporto terá um novo terminal e terá sua entrada na Avenida Adalberto Simão Nader, na Mata da Praia.

No local, será construída uma nova pista de pouso e decolagem, que terá 2.058 metros de extensão por 45 metros de largura, capaz de receber aeronaves do tipo 767. O novo terminal terá capacidade para receber mais 6,5 milhões de passageiros ao ano. Somados aos atuais 3,3, terá condição de transportar 10 milhões de passageiros por ano. O número de lojas comerciais vai saltar de 12 para 87. Ao todo, serão 56 balcões de check-in, mais que o dobro do número de hoje, além de 1.623 vagas de estacionamento, sendo que hoje há 564 vagas.

Futuro plano de expansão

De acordo com o ministro Eliseu Padilha, o novo aeroporto terá capacidade para voos internacionais, tanto para passageiros quanto para cargas. O presidente da Infraero, Gustavo do Valle, informou que, quando o aeroporto ficar pronto, já haverá um plano de outra expansão.

“A demanda de 2030 já será atendida por volta de 2023 e 2024. Quando terminar essa obra aí, teremos um projeto de expansão para mais 3,5 milhões de passageiros, que é uma demanda de 2030. O atual projeto não nasce já esgotado, é uma expansão prevista. Todo nosso cronograma foi feito para que a obra termine em setembro de 2017”, prometeu.

Hartung: 'Estou igual pinto no lixo'

Nos discursos das autoridades, durante a solenidade, o presidente da Infraero não se esqueceu do ex-governador Renato Casagrande (PSB) e disse que ele foi “parte integrante do processo para chegar à nova ordem de serviço”.

O governador Paulo Hartung (PMDB), fez um discurso exaltando a retomada das obras e disse esperar que essa seja apenas a primeira obra do Governo Federal em seu mandato. Ele disse que também aguarda as ordens de serviço da BR-262 e da dragagem do Porto de Vitória. “Eu estou muito feliz, como diria o saudoso Jamelão, estou igual um pinto no lixo. Essa obra trouxe um sentimento de abandono para nós capixabas”, discursou.

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