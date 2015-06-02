A Avenida Rio Branco, que corta os bairros Santa Lúcia e Praia do Canto, em Vitória, vai ganhar uma ciclovia. A faixa destinada a ciclistas será instalada no canteiro central da via. Nos locais onde há árvores, a ciclovia vai ficar paralela ao canteiro. Para isso, algumas vagas de estacionamento serão extintas. A ciclovia terá quase dois quilômetros de extensão.Morador da Avenida Rio Branco, o estudante Otávio Wolf utiliza a bicicleta todos os dias para ir à escola. Ele conta que a ciclovia vai trazer mais segurança para os ciclistas e mais agilidade para os motoristas que não terão que dividir a via com as bicicletas. “Ajuda muito pelo fato de ser menos perigoso andar na ciclovia do que andar na rua dividindo espaço com os carros. Também existe o perigo atropelamento”, disse à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Avenida Rio Branco terá quase 2 km de ciclovia

O dentista Paulo Ribeiro, que utiliza o estacionamento rotativo da região com frequência, também aprova a implantação da ciclovia na avenida. “Temos que incentivar a população a andar de bicicleta. Não ficaremos sem local para estacionar, com a implantação do parquímetro, sobram vagas na Praia do Canto”, avaliou.

Árvores

A secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro, explica que a ciclovia terá 1,8 quilômetro de extensão e será quase toda dentro do canteiro central. Na Praia do Canto, por conta das árvores, o canteiro será ampliado.

“No lado da Praia do Canto nós faremos o alargamento do canteiro para contemplar a ciclovia. Não haverá retirada de árvores. Em Santa Lúcia, o ciclovia será dentro do canteiro já existente”, afirmou.

Apresentação a moradores

Para o alargamento do canteiro central, o lado da Rio Branco no sentido Santa Lúcia não terá vagas de estacionamento. Mas as duas faixas de rolamento nos sentidos norte e sul serão mantidas, de acordo com a secretária.

O presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto, Hélio de Castro, disse que a implantação da ciclovia é um estímulo à sustentabilidade e os moradores aprovaram o espaço destinado aos ciclistas.