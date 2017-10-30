Avenida Norte-Sul, na Serra, terá trecho com mão única em 2018

Uma das principais vias da Serra terá trecho de mão única a partir do próximo ano. Após a mudança, a Avenida Norte-Sul terá o fluxo apenas no sentido Laranjeiras, entre a Avenida dos Metalúrgicos, próximo à entrada da Arcelor, até o cruzamento da ES 010. Já os motoristas que saem de Laranjeiras pela Norte-Sul terão que passar pela Avenida Lourival Nunes, a rua da Caixa D’água da Cesan, até a Avenida dos Metalúrgicos, para acessar a Norte-Sul novamente.

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Dos 10 quilômetros de extensão no trecho da Serra, 1,7 km será modificado para receber veículos em um só sentido. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani, um estudo do departamento de trânsito do município apontou a necessidade de fazer a modificação para melhorar o fluxo na via. Ela destacou que a proposta foi apresentada para moradores da região, que aprovaram a mudança em audiências públicas.

Ainda segundo a secretária, a mudança nesse trecho da Norte Sul deve melhorar o congestionamento no sentido Laranjeiras, com mais pistas de rolamento e a sincronia dos semáforos. Além disso, a modificação vai proporcionar mais segurança para o pedestre.

“O pedestre só precisa de olhar para um lado, isso reduz muito o risco de acidentes e aumenta a segurança na via. Também melhora a onda verde porque temos só um sentido para trabalhar com o sistema semafórico, então, temos uma expectativa de fluidez nesse trecho crítico”, destacou.

Para quem segue de Laranjeiras no sentido Vitória, o cenário deve ser o mesmo, segundo Mirian, com a redução dos congestionamentos. “A Avenida Lourival Nunes tem a largura compatível com a Norte-Sul e comporta o mesmo número de faixas. Entendemos que haverá uma melhora na circulação considerando a redução de conflitos, mudanças viárias e melhorias na onda verde do parque semafórico”, disse.