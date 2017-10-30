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Congestionamentos

Avenida Norte-Sul, na Serra, terá trecho com mão única em 2018

Dos 10 quilômetros de extensão via no trecho da Serra, 1,7 km será modificado para receber veículos em um só sentido

Publicado em 30 de Outubro de 2017 às 18:23

Publicado em 

30 out 2017 às 18:23
Uma das principais vias da Serra terá trecho de mão única a partir do próximo ano. Após a mudança, a Avenida Norte-Sul terá o fluxo apenas no sentido Laranjeiras, entre a Avenida dos Metalúrgicos, próximo à entrada da Arcelor, até o cruzamento da ES 010. Já os motoristas que saem de Laranjeiras pela Norte-Sul terão que passar pela Avenida Lourival Nunes, a rua da Caixa D’água da Cesan, até a Avenida dos Metalúrgicos, para acessar a Norte-Sul novamente.
Crédito: Ilustração
Dos 10 quilômetros de extensão no trecho da Serra, 1,7 km será modificado para receber veículos em um só sentido. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani, um estudo do departamento de trânsito do município apontou a necessidade de fazer a modificação para melhorar o fluxo na via. Ela destacou que a proposta foi apresentada para moradores da região, que aprovaram a mudança em audiências públicas.
Ainda segundo a secretária, a mudança nesse trecho da Norte Sul deve melhorar o congestionamento no sentido Laranjeiras, com mais pistas de rolamento e a sincronia dos semáforos. Além disso, a modificação vai proporcionar mais segurança para o pedestre.
“O pedestre só precisa de olhar para um lado, isso reduz muito o risco de acidentes e aumenta a segurança na via. Também melhora a onda verde porque temos só um sentido para trabalhar com o sistema semafórico, então, temos uma expectativa de fluidez nesse trecho crítico”, destacou.
Para quem segue de Laranjeiras no sentido Vitória, o cenário deve ser o mesmo, segundo Mirian, com a redução dos congestionamentos. “A Avenida Lourival Nunes tem a largura compatível com a Norte-Sul e comporta o mesmo número de faixas. Entendemos que haverá uma melhora na circulação considerando a redução de conflitos, mudanças viárias e melhorias na onda verde do parque semafórico”, disse.
O sistema binário em parte da Avenida Norte-Sul não tem data para começar, mas será em 2018. Segundo a secretária, o município está em busca de recursos para realizar as modificações necessárias.
 

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