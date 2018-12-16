Faltando pouco mais de dois meses para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória, a avenida Dário Lourenço de Souza, onde fica o Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, será interditada a partir desta segunda-feira (17) Crédito: Eduardo Dias

Faltando pouco mais de dois meses para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória, a avenida Dário Lourenço de Souza, onde fica o Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, será interditada a partir desta segunda-feira (17). O impedimento do trânsito na avenida acontece para instalação da estrutura necessária para o evento, como a montagem de camarotes e dos sistemas de sonorização e iluminação.

Your browser does not support the audio element. Avenida do Sambão do Povo será interditada por três meses

O trânsito na avenida só será liberado no dia 25 de março, após a realização do evento e a desmontagem de toda a estrutura. Os desfiles acontecem nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Nesse período, os motoristas que quiserem seguir em direção ao bairro Santo Antônio devem fazer o desvio na rua Engenheiro Manuel dos Passos Barros e seguir pela avenida Santo Antônio. Já quem vem de Santo Antônio e deseja seguir para a rodoviária precisa fazer o desvio para a rua Dom Benedito e seguir pela avenida Santo Antônio. Algumas faixas de sinalização foram colocadas em avenidas do Centro de Vitória para alertar os motoristas sobre a interdição de avenida do Sambão do Povo.

PROGRAMAÇÃO DAS ESCOLAS

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira, afirmou que uma das principais novidades do Carnaval de Vitória em 2019 será em relação aos ensaios técnicos, que acontecem uma semana antes dos desfiles. Os planos são para que as escolas façam o ensaios com um melhor sistema de som e luzes. Em anos anteriores, as escolas faziam o ensaios apenas com o apoio de carros de som e iluminação reduzida.

Algumas faixas de sinalização foram colocadas em avenidas do Centro de Vitória para alertar os motoristas sobre a interdição de avenida do Sambão do Povo Crédito: Eduardo Dias

"Os ensaios técnicos terão, se Deus quiser, sonorização e iluminação completa, igual no dia do desfile. Isso é importante porque as escolas vão ensaiar o que vai acontecer no dia do desfile, com sonorização e iluminação", disse o presidente da liga.

Uma das três cabines onde os jurados ficam durante os desfiles também será reposicionada, após um pedido das escolas do Grupo Especial. Edvaldo explica que a distância entre as três cabines será igualada. Antes, a cabine dois recebia críticas por ficar muito próxima da primeira cabine e muito distante da terceira.

A expectativa do presidente da Liesge é de que cerca de 15 mil pessoas acompanhem os desfiles das escolas do Grupo Especial, que acontecem no sábado, dia 23 de fevereiro.

"Quando se colocou os camarotes e mesas para vender, 200 mesas foram vendidas no mesmo dia. Os camarotes individuais já foram todos vendidos. Hoje só tem camarote coletivo", disse Edvaldo.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos para os foliões que querem curtir o Carnaval de Vitória de 2019 já estão à disposição para compra por meio do blueticket.com.br. Os preços para arquibancada variam entre R$ 11,00 e R$ 77,00. O passaporte para os três dias de folia custa R$ 110,00.

PROGRAMAÇÃO

21/02/2018 - Quinta-feira - GRUPO DE ACESSO

Abertura: 19 horas

Início: 21 horas

Escolas:

1ª a desfilar: Mocidade Serrana;

2ª a desfilar: Mocidade da Praia;

3ª a desfilar: União Jovem de Itacibá;

4ª a desfilar: Independente de Eucalipto.

22/02/2018 - Sexta-feira - GRUPO A

Abertura: 19 horas

Início: 21 horas

Escolas:

1ª a desfilar: Andaraí;

2ª a desfilar: Barreiros;

3ª a desfilar: Rosas de Ouro;

4ª a desfilar: Independente de São Torquato;

5ª a desfilar: Chega Mais;

6ª a desfilar: Tradição Serrana;

7ª a desfilar: Chegou o que Faltava;

8ª a desfilar: Império de Fátima.

23/02/2018 - Sábado - GRUPO ESPECIAL

Abertura: 20 horas

Início: 22 horas

Escolas:

1ª a desfilar: Imperatriz do Forte;

2ª a desfilar: Unidos da Piedade;

3ª a desfilar: Mocidade Unida da Glória;

4ª a desfilar: Pega no Samba;

5ª a desfilar: Independente de Boa Vista;

6ª a desfilar: Novo Império;