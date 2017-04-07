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Avenida de Cobi fica interditada por mais uma semana, em Vila Velha

Avenida Senador Robert Kennedy está totalmente interditada desde o rolamento de pedra gigante no bairro Cobi de Baixo

Publicado em 07 de Abril de 2017 às 19:45

Publicado em 

07 abr 2017 às 19:45
Pedra deslizou e atingiu linha de trem em Cobi de Baixo, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira A Gazeta
A Avenida Senador Robert Kennedy, em Cobi, Vila Velha, só deve ser liberada para o tráfego de veículos na segunda quinzena de abril. A via está totalmente interditada desde o dia 20 de março, quando uma pedra de duas toneladas atingiu a linha de trem em Cobi de Baixo. Nesta sexta-feira (7), a pedra terminou de ser retirada, porém, um muro de contenção será construído para evitar novos deslizamentos.
Avenida de Cobi fica interditada por mais uma semana, em Vila Velha
Segundo o assessor adjunto da Defesa Civil do município, Augusto Bandeira, um muro de gabião será construído pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), responsável pela linha férrea, e que fez a retirada da pedra. “É uma gaiola entrelaçada por arame, com pedras dentro colocada a mão. Com isso o muro vai sendo montado, colocando uma gaiola amarrada na outra para os lados e para cima”, disse à Rádio CBN.
Com a queda da pedra, um prédio precisou ser interditado. Segundo Augusto, o proprietário terá que fazer um reforço na estrutura do prédio para que as seis famílias possam retornar para suas casas. “Assim que a estrutura for reforçada e um engenheiro apresentar o laudo, nossos engenheiros vão fazer uma nova vistoria. Constatando que está tudo certo, encerramos a interdição”, afirmou.
As famílias que precisaram deixar o prédio estão nas casas de parentes e amigos.

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